45張千元鈔隨風飛！善良失主：不是我的　柯南警揭真相他超感謝

記者鄧木卿／台中報導

台中市26歲外送員徐姓男子在雨天急著跑單，塞在外套口袋的薪資袋不慎掉落，裡面45張千元鈔沿路亂飛，好心民眾見狀提醒，善良的徐男還一再強調「不是我的」，員警詢問附近排班司機，沒人目睹，員警鍥而不捨，扮起柯南，果然從巡邏車行車紀錄器看到薪資袋就是從他口袋掉的，徐男奇蹟式的找回44張千元鈔，大呼幸運。

▲▼外送員一度辯稱45張千元鈔不是他的，直到警方還原，驚覺是他掉的。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局勤工派出巡佐陳永祥、警員曾聖娟，日前下午4點多巡邏到文心南路，1名女騎士靠近求助。她表示，剛才目擊1名外送員騎機車時，外套口袋飄飛多張千元鈔票，女騎士說完，加速追上對方提醒。

員警抵達現場，發現路面還有數張鈔票，現場多名熱心民眾已協助拾起，合計有4萬4千元，徐男不久也折返回來，他一臉茫然的說，自己口袋只有百元鈔，沒有千元鈔，這些千元鈔不是他的。

沒想到10分鐘後，徐男突然恢復記憶似的改口，自己在黑糖糕店工作，當天才領了4萬5千元薪水，薪資袋隨手塞進外套口袋，檢查後發現口袋裡只剩幾張百元鈔，這才驚覺滿地的現金真的是自己掉的。

這時換員警存疑了，雖然現場拾獲的金額和徐男所述差不多，但如何證明這些掉落的千元鈔是他的？員警為求慎重，返所後調閱巡邏車行車紀錄器，沒想到正好拍到關鍵片段，畫面顯示，徐男準備超越警車時，牛皮紙薪資袋已露出外套口袋，數秒後，鈔票便紛紛散落地面。

徐男接獲通知趕抵派出所，看到自己辛苦整個月的所得能夠找回，感激之情溢於言表，而且僅損失1千元，真的非常幸運。