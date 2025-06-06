熊貓外送員「貼面膜竟通過臉部辨識」　盜18帳號攔截現金單私吞

▲一名熊貓外送員然盜用其他外送員帳號，攔截「現金單」賺外快。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

熊貓外送平台「food panda」日前發現1名外送員，竟盜用其他外送員帳號，登入密碼後再替外送員接現金單，直到外送公司跟外送員收款才曝光，警方發現，每次犯案的外送員在經過臉部辨識那關，都使用面膜輕而易舉通過，半年下來盜用18名外送員的帳號送餐，不法獲利約5萬元。

警方調查，32歲的蘇姓外送員，在熊貓外送任職多年，但是從2024年底開始作怪，從外送員群組得知外送員的帳號（也就是身分證字號），接著利用許多外送員並不會更改「預設密碼」的心態，猜中密碼後登入被害外送員的系統裡。

蘇男登入之後，裡面有另一個關卡，就是要經過臉部辨識，但是蘇姓男子發現只要戴上面膜，臉部辨識部分就可以輕鬆過關，所以每次都帶著面膜登入系統，一方面認為可以增加隱蔽性，另外也可以順利登入系統。

蘇姓男子從系統的外送派遣中，攔截部分現金支付的餐點，在餐點送達之後向消費者收取現金，並且放入自己口袋，直到外送平台要向該名被害的外送員收取餐費，才發現被害外送員根本沒有接單，都被蘇從中攔截。

警方獲報之後展開追查，發現蘇姓男子原本就是外送員，還利用登入他人帳號密碼「截單」，半年之內就有18名外送員被害，損失金額達5萬元，警方將人逮捕到案，並依照妨害電腦使用罪嫌送辦。