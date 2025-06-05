外送員送餐嚼口香糖恐被開罰　工會批：矯枉過正

▲食藥署公告修正衛生規範準則，針對外送員、外送過程提出多條新規，工會做出新回應。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

衛福部食藥署4日公告修正「食品良好衛生規範準則」，明訂外送食品包裝、運送規定，且要求外送員在取得及交付食品時不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖等行為，違規最高可開罰新台幣2億元。對此，全國外送產業工會指出，相關規定矯枉過正，政府單位在規範外送員同時也應保障外送員。

「食品良好衛生規範準則」增訂食品外送服務新規，包括外送員應經衛生安全管理之教育訓練並作成紀錄；外送員在取得以及交給消費者食品時不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖或其他污染食品之行為；外送箱須具密封保溫效果；外送過程中食品應完整包覆、避免溫度劇烈變動，且要指派管理衛生人員管理外送員及外送箱之衛生。

全國外送產業工會理事長陳昱安受訪表示，新規要求外送員送餐不得抽菸、嚼檳榔合情合理，確實有食安疑慮，不過禁止嚼口香糖卻是矯枉過正。他指出，無論是否為外送員，如貨車職業駕駛、計程車司機也都會嚼口香糖提神，此規定已過於嚴苛，認為包括餐廳內場、外場櫃檯等凡有經手食品的人員是否也須依食品安全比照辦理。

另外，針對外送過程應避免餐點溫度劇烈變動規定，陳昱安強調，外送員是配合平台派單系統進行外送，如第一單是火鍋，第二單是飲料，但外送箱空間有限，雖大部分外送員會以厚紙板、珍珠板將其隔開，但在數量過多情況下仍會存在風險，很難有效預防食物交叉。

至於指派稽查人員抽查保溫箱部分，陳昱安則說，「很納悶怎麼想出來的。」他直言外送箱並不是溫控保溫箱，無法保持在哪個溫度下，質疑該規定的依據跟標準在哪裡？而外送員有吸菸等行為如何判定是在工作期間內違規，他表示應注意外送平台是否有相對應審核機制，以核對外送員是否於上線時間違規再進行合理開罰。

陳昱安進一步說明，外送新規也應從外送平台去進行規範，包括外送平台派單機制、平台片面砍單價等。他說，過往在節假日、極端天氣下，許多訂單會因平台單價過低導致沒有外送員願意配送，餐點做好後只能放在餐廳內許久，也存在食安風險。

陳昱安認為，政府可以針對外送員做出規範，「但有更重要的要優先處理。」例如雲端廚房等，台北市納管數量不到1成，應要求平台業者訂定合作餐廳後續檢驗，或是請外送員回報餐廳位置、環境等，「我自己在送餐也碰過停車場炒飯。」他認為雲端廚房除食安風險外也引起公安問題，應迫切性留意。

陳昱安也呼籲政府單位，除積極規範外送員外，也應保障其權益，不應只要求外送員付出義務卻不提供任何保障。目前工會內部針對外送新規尚在討論中，如有結論也將會有進一步動作。