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退休師單車酒駕被攔　當街搬出物理公式：動能不高不危險

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名65歲王姓男子日前騎自行車左右搖晃被攔查，酒測值超標，他坦言喝了朋友的調酒，不知道酒後也不能騎單車，後來還當場街頭講課，搬出物理公式Ek=1/2（mv2），直說自己速度不快，質量也不高，換算成動能，不至於造成太大危險，不過最後還是收下至少1200元罰單。

▲▼退休老師騎單車酒駕被攔，並當街講授物理課，他造成的動能不高並不危險。（圖／民眾提供，下同）

▲▼退休老師騎單車酒駕被攔，並當街講授物理課，說他造成的動能不高並不危險。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局健康派出所員警日前傍晚5時許，在南區正義街攔查1輛車身左右搖晃的自行車，員警一靠近，便聞到王男散發濃濃酒氣，經酒測得知酒精濃度超標。

王男坦承中午喝了友人調製的「什錦茶」，自認喝不多加上時間已久，應不至於影響判斷力，而且並不清楚酒後連自行車也不能騎。

▲▼退休老師騎單車酒駕被攔，並當街講授物理課，他造成的動能不高並不危險。（圖／民眾提供，下同）

曾擔任數年教職、如今已退休的王男說，依照物理公式Ek=1/2（mv2），其中Ek代表動能，m代表質量，v代表速率，他的速度不快，質量也不高，因此換算成腳踏車的動能，不至於造成太大的危害。

員警說明，民眾經常誤以為自行車車速緩慢，便忽略其酒後駕駛的風險與違法性。根據道路交通管理處罰條例第69條第1項規定，自行車屬「慢車」的一種，包含傳統腳踏車、電動輔助自行車及微型電動二輪車，民眾若酒後騎乘，依同條例第73條，將處1200元至2400元不等罰鍰，若拒絕酒測，最高可處4800元罰鍰。

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