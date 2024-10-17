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台南師教室大暴走！怒砸板擦譙三字經「再吵冰起來」　學生全嚇傻

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市某高工近日驚傳不當管教事件！一名林姓教師因不滿學生上課吵鬧，在9日的周會時間公然對學生發飆，不僅當場扔板擦，甚至怒譙三字經威脅「再吵冰起來」、「我不殺你我就不是你們導師」，畫面在網路曝光後瞬間引發熱議。對此，校方也祭出相關懲處。

據了解，事件起因是林姓導師在開班會時，指責班上一名林姓學生上課吵鬧，導致其他授課老師不滿並告狀。然而，面對學生態度不改，林老師情緒逐漸失控，不僅怒氣沖天地扔出板擦，還用三字經狂罵，甚至威脅班上其他學生若與該生「同流合污」，將會「殺了他們、把它冰起來」，極端言語讓現場學生驚慌不已。

▲台南市某高工一名教師在班會期間情緒失控，對著學生怒嗆三字、扔板擦。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市某高工一名教師在班會期間情緒失控，對著學生怒嗆三字、扔板擦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學生家長及目擊學生表示，這並非林姓導師第一次情緒失控，他曾多次因班上學生表現不佳而暴怒。家長看到影片後也相當震驚，認為教師的行為已經越界，反而造成了學生的恐懼與心理傷害。

根據《記者爆料網》，有關人士指出，林姓導師自從北部調任至該校以來，教學認真，但風格偏向嚴厲強硬。此次事件可能因其家庭問題和職務變動壓力，加上學生的行為，導致情緒失控。他們強調，作為一名教育工作者，應該以冷靜和專業的方式引導學生，而非採取極端的言行。

▲台南市某高工一名教師在班會期間情緒失控，對著學生怒嗆三字、扔板擦。（圖／記者林東良翻攝）

對此，校方回應，已進行校安通報，並著手調查該事件，該校校長也在14日緊急召開校事會議，決定將林姓導師調離班級導師職務，並暫停其對該班授課。同時，校方已安排學生進行心理輔導，盡力協助學生走出此次事件所帶來的陰影。
目前，校方已請求國教署協助，進行更深入的調查，並承諾將在最短時間內釐清事實，給予家長和學生交代。

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