貝佐斯攜「最強小三」來了！　威尼斯世紀婚禮驚人花費曝光

▲預計這場世紀婚禮將耗資4000萬至4800萬歐元。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)與未婚妻、《福斯新聞》前主播桑切斯(Lauren Sanchez)25日抵達義大利威尼斯,準備舉辦一連3天奢華VIP派對慶祝結婚。預計這場世紀婚禮將耗資4000萬至4800萬歐元(約新台幣13.6億至16.4億元)。

Jeff Bezos and his journalist fiancee Lauren Sanchez were seen leaving the high-end Aman Hotel in Venice, ahead of three days of lavish VIP parties in the romantic lagoon city to celebrate their wedding, despite protests from locals https://t.co/YKUliwrTKc pic.twitter.com/istrRKGqL0