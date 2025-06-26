貝佐斯攜「最強小三」來了！　威尼斯世紀婚禮驚人花費曝光

▲預計這場世紀婚禮將耗資4000萬至4800萬歐元。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻、《福斯新聞》前主播桑切斯（Lauren Sanchez）25日抵達義大利威尼斯，準備舉辦一連3天奢華VIP派對慶祝結婚。預計這場世紀婚禮將耗資4000萬至4800萬歐元（約新台幣13.6億至16.4億元）。

Jeff Bezos and his journalist fiancee Lauren Sanchez were seen leaving the high-end Aman Hotel in Venice, ahead of three days of lavish VIP parties in the romantic lagoon city to celebrate their wedding, despite protests from locals https://t.co/YKUliwrTKc pic.twitter.com/istrRKGqL0 — Reuters (@Reuters) June 26, 2025

路透報導，61歲貝佐斯與55歲桑切斯被拍到進入大運河河畔的安縵威尼斯（Aman Venice Hotel），兩人邀請眾多娛樂界、政界、金融界的名人出席婚禮派對，預計本周約有90架私人飛機抵達當地。在安縵威尼斯飯店外，工作人員已在浮動碼頭進行搭設，為賓客擋住外界目光與攝影記者的長鏡頭窺探。

▲▼ 貝佐斯與桑切斯25日抵達義大利威尼斯。（圖／達志影像／美聯社）

據信婚禮慶祝活動將於26日晚間在知名中世紀教堂奧爾托聖母教堂（Madonna dell'Orto）的迴廊拉開序幕。預計絕大多數的賓客可趕上27日的第二場派對，地點就在威尼斯地標聖馬可廣場對岸的聖喬治島（San Giorgio）。到了28日，也就是婚禮慶祝派對的最後一天，主要場地選在城堡區的藝術展演空間。

有傳聞稱，貝佐斯與桑切斯可能已在美國舉辦私人婚禮。貝佐斯名列Forbes億萬富翁榜第4名，在與前妻史考特（Mackenzie Scott）逾20年的婚姻結束後，貝佐斯在2023年與桑切斯訂婚。

▼貝佐斯與桑切斯邀請眾多名人出席婚禮派對，包括娛樂界、政界、金融界人士。（圖／達志影像／美聯社）