貝佐斯「威尼斯婚禮」引爆民怨！　居民怒斥：淪富豪遊樂場

▲亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻、《福斯新聞》前主播桑切斯（Lauren Sanchez）計劃於本週在義大利威尼斯舉辦世紀婚禮，但由於安全考量與抗議壓力，慶祝活動臨時從熱鬧的市中心卡納雷吉歐（Cannaregio）改至水上更難接近的阿森納（Arsenale）會場。

據《路透社》報導，這場吸引國際矚目的婚禮原訂在威尼斯的夜生活熱點「慈悲大會堂」（Scuola Grande della Misericordia）舉辦，卻因當地居民與環保團體反彈聲浪不斷，擔心威尼斯被變成「富豪的遊樂場」，甚至揚言發起和平封鎖，迫使主辦方轉移陣地。

▲抗議團體拉起高達400平方公尺的大型布幕，諷刺貝佐斯該多繳點稅。（圖／路透）



婚禮日期雖未公開，但預估落在26日至28日之間。屆時將有200至250名來自演藝圈、政界與金融界的貴賓出席，場地則選在威尼斯東部卡斯特羅區（Castello）14世紀造船廠改建的阿森納展演空間，該地因四面環水、橋樑可控，安全性高於市區。

針對貝佐斯改地點一事，主導反婚禮行動的「拒絕貝佐斯運動」（No Space for Bezos）領袖卡奇亞里（Tommaso Cacciari）直言，「這是我們的重大勝利」，並預告28日將在威尼斯街道、運河展開更多抗議行動，揚言讓婚禮成為貝佐斯「永生難忘的惡夢」。

「拒絕貝佐斯運動」在社群媒體發文表示，「我們再一次證明，威尼斯不是權貴的僕人，而是一座擁有反抗精神的城市。如今全球目光聚焦威尼斯，我們呼籲大家一起高喊：『不要戰爭！』（No War）」

▲貝佐斯「威尼斯婚禮」引爆民怨。（圖／路透）



另一場由綠色和平組織（Greenpeace）在24日發起的環保抗議，成員拉起一張高達400平方公尺的大型布幕，畫著笑容滿面的貝佐斯，下方寫著，「你能包下威尼斯辦婚禮，就該多繳點稅。」不過這面布幕很快就被警方拆除。

這場抗議只是威尼斯多年來對觀光擁擠與過度開發的反彈之一。當地居民長期抱怨巨型郵輪與遊客人潮破壞潟湖城市生活品質，如今再加上貝佐斯的高調婚禮，更讓憤怒升溫。

不過，義大利威內托大區（Veneto）主席扎亞（Luca Zaia）則反批抗議過當，強調此次活動吸引約90架私人飛機降落鄰近機場，預計可為當地帶來最高4800萬歐元（約台幣17億元）觀光收益。

此外，有消息人士透露，美國總統川普（Donald Trump）長女伊凡卡（Ivanka Trump）與女婿庫許納（Jared Kushner）也將出席婚禮。