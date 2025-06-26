川普喊話普丁終止俄烏戰爭　考慮售烏愛國者飛彈

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

俄烏戰爭持續超過3年，美國總統川普25日表示，俄羅斯總統普丁必須結束這場戰爭，他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行了一場良好會談，之後也會與普丁通話。至於美國是否將出售愛國者飛彈給烏克蘭，他表示，「會看看是否能提供一些」。

川普在荷蘭海牙參加北大西洋公約組織（NATO）峰會後舉行記者會指出，歐洲在安全上承擔更多責任，將有助於防止未來發生如俄烏戰爭般的災難，「我們希望能夠解決這個問題」。

北約領袖在峰會後發表簡短的五點聲明，內容包括支持在2035年以前將國防支出提升至占國內生產毛額（GDP）5%，以回應川普的要求，並重申對集體防禦的承諾。

除了出席峰會，川普今日亦與澤倫斯基舉行場邊會談。他表示，與澤倫斯基進行了一場良好交流，並預告將與普丁進行通話。

被問及美國是否將向烏克蘭提供愛國者防空飛彈以因應俄羅斯空襲時，川普回應，「我們會看看是否能提供一些。」他補充說，這類飛彈取得不易，美國本身也有需求，而且先前也有供應以色列。

川普自從重返白宮後，一直試圖推動俄烏之間達成永久停火協議，但迄今尚未獲得俄方任何重大讓步。面對媒體追問為何至今仍無法促成戰事終結，川普坦言，「這比想像的還困難許多」，普丁難以應對。「我和澤倫斯基也出現過一些問題」，他補充，俄烏戰爭比其他衝突更為棘手。

川普此番言論疑似暗指他與澤倫斯基在今年稍早於白宮橢圓形辦公室（Oval Office）的一場激烈爭執。對於普丁是否具備進一步侵略烏克蘭以外地區的野心，川普則表示，「有可能」，但他認為普丁確實想要結束這場戰爭。

此外，川普指出，烏克蘭危機突顯重建國防工業基礎的重要性，「無論是在美國或北約盟國之間，我們都不能依賴外國對手供應關鍵礦產」。美方已與烏克蘭達成協議，未來將使用烏國大量土地開採礦產，「因為我們需要這些資源」。

根據美國與烏克蘭於今年5月簽署的協議，美方將可取得烏克蘭部分自然資源，並成立一筆投資基金。烏方期望，這項協議能在其抵禦俄軍侵略期間，確保獲得美方穩定援助。