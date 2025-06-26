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深圳牙科突倒閉！老先生滿口牙被拔光超傻眼　負責人躲債跑路

▲深圳美澳牙科診所惡性倒閉，患者上門求償，員工也被爆出欠薪。（圖／翻攝廣東電視台）

▲深圳美澳牙科診所惡性倒閉，患者上門求償，員工也被爆出欠薪。（圖／翻攝廣東電視台，下同）

記者魏有德／綜合報導

深圳美澳牙科診所近日遭爆突惡性倒閉，不僅員工已近半年未領到薪水，負責人也在患者們上門理論時跳窗跑路逃逸無蹤，引起輿論關注。誇張的是，一名患者徐先生表示，付了35000元人民幣（約14.2萬元新台幣）準備植牙，付錢當天滿口牙齒就被拔光，沒想到，3周後依約前往診所時才發現人去樓空，「現在牙沒了，只能吃粥。」

▲深圳美澳牙科診所惡性倒閉，患者上門求償，員工也被爆出欠薪。（圖／翻攝廣東電視台）

《瀟湘晨報》報導，6月25日，涉事口腔診所已經人去樓空，大門緊鎖，有數十名患者來到現場維權，他們透露，大部分人的損失都在幾萬元（人民幣，下同）左右，受影響的有900個人以上。記者多次致電美澳口腔負責人，一直無法接通，而接收患者的另一家口腔診所負責人解釋稱，他們向患者收取的是材料費。

▲深圳美澳牙科診所惡性倒閉，患者上門求償，員工也被爆出欠薪。（圖／翻攝廣東電視台）

到現場維權的患者何女士表示，有900人以上受影響，還有幾名診所員工被拖欠工資。對此，深圳南山區衛健局表示，執法人員已到現場檢查並約談美澳口腔負責人，「關於退費等糾紛問題，建議訴求人通過向法院提起民事訴訟的途徑解決。」

倒閉事件曝光後，有網友曝光一組監視器截圖，一名疑似美澳口腔負責人於2日凌晨1時，被數十名討薪員工圍在門診處，這名被圍堵的負責人竟趁員工不注意之際「跳窗」逃跑。當地相關單位已介入調查，以平息民怨。

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