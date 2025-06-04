港「牛排刀」劫匪深圳落網　女友陪同潛逃一併被逮

▲香港恒生銀行劫匪在深圳落網。（圖／翻攝南方都市報）

記者魏有德／綜合報導

香港恒生銀行位於沙田的一處分行2日發生一起搶案，嫌犯持「牛排刀」狹持女行員，劫走價值約150萬元新台幣的各類鈔票遁逃後，引起全港大搜捕。根據香港警方線報，該名嫌犯逃亡後潛逃大陸，經大陸公安協助，於昨（3）日午間在深圳落網，其女友也因「協助罪犯」被拘捕。

《南方都市報》報導，6月2日，香港恒生銀行沙田第一城分行發生持刀搶劫案，一名劫匪持刀威脅銀行職員後，劫走約30餘萬港元及少量外幣，一名職員頸部受輕傷，嫌疑人是一名49歲香港男子，身高約一米七（170公分）。

案發後，香港新界南總區刑事部翻查附近監視器畫面，鎖定居住在涉案地點附近的仇姓男子，並發現其作案後先迅速回家更衣，再驅車離開，通過香園圍口岸潛逃到廣東，警方在該口岸附近查獲其私家車，並聯絡廣東公安協助抓捕。

直至3日中午，仇姓男子在深圳落網，並於當天晚間押解移交回香港警方，港警隨即以涉嫌「搶劫」罪將其拘捕。此外，港警發現，仇姓男子潛逃至大陸時，有一名34歲的女子陪同，證實為其女友，遂以協助罪犯之名將其逮捕。

警方調查顯示，仇姓男子2日下午便已試圖爬入香港將軍澳清水灣一間獨立屋行竊，事敗被撞破後逃離現場，因此，香港警方也以「企圖爆竊」的罪名將其移送法辦。