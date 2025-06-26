「孔子74代傳人」淪共諜　出賣機密給中國

▲至聖先師孔子。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉國吏／綜合報導

陸軍前中尉邵維強，2000年退伍後回金門以旅行社為據點，掩護發展共跌組織超過20年，透過自稱是「孔子74代傳人」、軍聞社前中校孔繁嘉出賣機密給中國。邵維強判刑12年6月確定；孔繁嘉被判5年4月，可上訴。

檢調查出，邵維強2000年退伍後不久，遭當時中國人民解放軍南京軍區（現改為「東部戰區」）下轄的中國共產黨廈門市人民政府第四辦公室主任楊歷波、孫洪明及康姓主任等人吸收，為中國等引介現役軍人以利中國吸收進而發展組織，向德恩簽下效忠中國誓約書前，還問邵維強會不會因此被當共諜，卲表示會保密後，向即完成親筆簽字。

▲前軍聞社中校副主任孔繁嘉發展共諜組織未遂，二審遭高等法院判刑。（圖／ETtoday資料照）

邵維強退伍後返回金門擔任中視駐地記者，同時經營「安全旅行社」做為據點發展共諜組織逾20年，透過孔繁嘉出賣機密給中國。根據《新頭殼》報導，孔繁嘉自稱孔子第74代傳人，曾官拜軍聞社編輯採訪組中校副主任，2012年8月退伍。孔繁嘉後來被吸收，試圖在軍中發展共諜組織，二審以「貪污」、「發展共諜組織未遂」兩罪，判處有期徒刑5年4月。可上訴。