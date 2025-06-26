川普堅稱已摧毀伊朗核設施：預計下周與伊朗展開會談

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普25日重申美軍於上周末對伊朗發動的空襲已「徹底摧毀」該國關鍵核設施，並強調攻擊行動快速果斷，讓伊朗根本來不及移轉核物質。他更透露，美國預計於下周與伊朗展開會談，並可能簽署協議。

川普在荷蘭海牙出席北大西洋公約組織（NATO）峰會後召開記者會表示，美軍對伊朗的攻擊行動是一次成功的軍事行動，並援引以色列原子能委員會（Israel Atomic Energy Commission）與伊朗官方的說法，證實伊朗的核設施遭到嚴重破壞。川普指出，「我們也與實地查看過現場的人員談過，那個地點已被完全摧毀，我們認為所有與核子有關的東西都埋在下面。」

根據白宮提供的資訊，以色列原子能委員會表示，美軍對福爾多（Fordo）核設施展開毀滅性攻擊，導致該設施關鍵基礎建設全面摧毀，濃縮功能無法再運作；若伊朗無法重新取得核物質，這次行動對其核武發展的打擊可「無限期維持」。以方亦認為，配合以色列對伊朗軍事核計畫其他部門的打擊，整體行動已使德黑蘭的核武能力大幅倒退多年。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）亦坦承：「我們的核設施遭到嚴重毀損，這是肯定的。」

自以色列本月13日對伊朗發動先制攻擊以來，雙方已連續交戰12日。美國在上周末介入，空襲伊朗三處核設施，川普隨即表示，美軍成功摧毀了伊朗的主要核濃縮設施。白宮也持續強調此行動為「壓倒性成功」，並反駁美國媒體報導指出僅摧毀地面結構、無法摧毀地底建設的說法，稱其為「完全錯誤」。

川普指出，正是因為美軍的果斷出擊，才促成以色列與伊朗這場歷時12天的衝突停火。他與以伊雙方皆保持聯繫，並認為雙方已筋疲力竭，因此都願意就此止戰。他補充說，伊朗擁有豐富石油資源，若能善加利用，無須再涉足核領域，「我不認為他們會回頭再做核子的事。」

川普並透露，美國與伊朗將於下周展開會談，並不排除最終簽署協議的可能性。不過他表示，協議並非必要，美國唯一的要求就是「伊朗不得擁有核武」，而從目前情勢來看，美方已確實摧毀了伊朗的核設施。