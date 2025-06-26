CIA掌握可信證據：伊朗核設施被嚴重摧毀

▲美國襲擊福爾多地下核設施後的衛星影像。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）25日發表聲明指出，情報單位掌握一批「具高度可信度的證據」，顯示伊朗核計畫因近期美軍的精準打擊而遭到「嚴重破壞」。

雷克里夫表示，這些新情報來自「歷史上可靠的消息來源與蒐情方式」，顯示多個關鍵的伊朗核設施遭到摧毀，若要重建將耗費數年時間。

此番表述正值外界對美軍空襲成果看法分歧之際；根據CNN等媒體報導，美國國防情報局（DIA）在空襲後約24小時所完成的初步分析指出，美軍的打擊行動恐怕僅將伊朗生產核武的能力延後數個月。白宮則駁斥該分析結果，強調這是錯誤的判斷，總統川普（Donald Trump）也曾多次宣稱，空襲行動已「徹底摧毀」伊朗生產核武的能力。

此外，美國國家情報總監嘉柏德（Tulsi Gabbard）25日也在社群平台X發文指出，新的情報證實伊朗核設施在攻擊中被摧毀。

她寫道，「新情報證實總統川普多次所言：伊朗的核設施已被摧毀。若伊朗決定重建，納坦茲（Natanz）、福爾多（Fordow）與伊斯法罕（Esfahan）三處設施都需完全重建，這可能需時數年。」嘉柏德並未提供具體佐證內容。