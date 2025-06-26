伊朗準備與美國重回談判桌！　堅持和平使用核能權利

▲伊朗總統裴澤斯基安強調，伊朗捍衛和平利用核能的權利。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）25日透過伊朗國營媒體伊朗通訊社（IRNA）發表談話，宣布以色列挑起的「12日戰爭」已經結束，德黑蘭政府已準備好與美國重返談判桌，並強調伊朗從未尋求擁有核武，也無意研發核武，但將堅定捍衛和平利用核能的合法權利。

在與阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed）通話時，裴澤斯基安表示，以色列與美國「不能透過武力強行施加不公平的願望」。他說，「當你與美國打交道時，我們希望你能向他們解釋，伊朗只是在捍衛合法權利。」

裴澤斯基安指出，「今天，我們偉大的國家在英勇抵抗與展現創造歷史的決心之後，正在見證停火協議的確立，由以色列冒險主義與挑釁引發的這場12日戰爭，現在已經落幕。」

這場衝突始於以色列於13日對伊朗核子及軍事設施發動空襲，伊朗發射飛彈回擊，兩國持續交火12天，最終達成脆弱的停火協議。這場突如其來的衝突也打亂了美伊原有的核談判節奏，但裴澤斯基安表示，伊朗已準備在談判桌上重新討論相關議題。

裴澤斯基安強調，「伊朗從未想要、目前也沒有要取得核武」，並重申「伊朗準備透過談判，解決與核能相關的問題」，但也明言德黑蘭當局不會放棄和平使用核能的正當主張。