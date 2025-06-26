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都市傳說「食物掉5秒」能撿起吃　名醫揭恐怖後果

食物只要掉到地上，就最好不要再吃。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲食物只要掉到地上，就最好不要再吃。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

常聽到食物掉到地上，3秒或5秒撿起來就還能吃的都市傳說。不過，醫師提醒，食物只要掉在地上就會被污染，因此不要再吃比較保險。

營養功能名醫劉博仁在臉書分享，常聽到「5秒內撿起來沒事」的理論，也聽過進階版「乾的可以、濕的才要小心」，但實際上科學研究發現，乾的照樣會被污染，甚至更容易讓人誤判安全，才更危險。

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根據一篇2016年的研究，細菌可以在「不到1秒內」就跳到掉在地上的食物上，研究還發現，地板或桌面的乾淨程度，才是影響是否安全的關鍵，所以不是食物「濕還是乾」決定風險，而是它「掉在哪裡」。

劉博仁指出，濕的食物掉下去，很多人會覺得「黏到灰塵了，好噁」，就不吃了，但乾的食物看起來沒什麼，像餅乾、麵包這種乾燥食物，表面其實充滿微小氣孔，一旦碰到細菌，也一樣會吸進去，只是肉眼看不到。

周遭的環境，包括地板、桌面等，比想像中還髒，尤其是在公共場所、餐廳、學校桌子、書桌，沒看到不代表沒細菌。研究甚至發現，很多桌子、地板上的細菌量比馬桶還高，因此劉博仁建議：「乾的不代表安全，掉地上最好都不要再吃！」下次想撿起掉在地上的堅果、餅乾、糖果時，想像它上面「看不見的細菌大軍」，就會明白——不是怕浪費，是怕拉肚子。

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