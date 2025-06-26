「法律版Google」Lawsnote侵權　創辦人重判4年賠1億

▲Lawsnote團隊。（圖／翻攝臉書／Lawsnote）

記者葉國吏／綜合報導

國內法學資料庫業者法源資訊公司指控七法公司（Lawsnote）透過爬蟲程式非法抓取其資料庫內容，用於商業營利，侵害著作權。新北地院日前宣判，七法公司共同創辦人郭榮彥及謝復雅分別被判有期徒刑四年及二年，並與七法公司共同連帶賠償法源公司高達1億545萬餘元，在國內外同類案件中極為罕見。

法源資訊公司成立於1991年，長期專注於法學資料庫的建置，其「法源法學資料查詢系統」廣受司法機關及企業使用。而七法公司則創立於2016年，提供線上法學搜尋服務，吸引許多金融機構成為其客戶。法源認為，七法公司資料庫中大量內容直接複製自法源的法學資料庫，侵害其編輯著作權，並因此提告。

案件始於2021年，新北地檢署調查發現，七法公司透過爬蟲技術自動化搜刮法源法律網的資料，並將內容重製至硬碟等載體供客戶使用。檢方指出，七法的行為已構成著作權法中「意圖銷售而擅自重製他人著作財產權」及刑法「無故取得他人電腦電磁紀錄」。兩人辯解稱其僅進行簡單的文字與符號編輯，未構成侵權，但法院認定此說法不足以成立。

新北地院審理此案歷時三年，最終判決七法公司的行為屬剽竊他人著作權，且用於營利，情節重大。除判刑外，法源公司提出的賠償金額「一億零五百四十五萬餘元」也全額獲判。對於判決結果，法源公司僅表示尊重法院裁定，而七法公司截至截稿前未作出回應。