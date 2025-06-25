　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

24小時局勢急轉！川普出手促停火　以伊「最後交鋒」時間軸曝

▲▼以色列總理納坦雅胡、美國總統川普、伊朗最高領袖哈米尼。（組圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡（左）、美國總統川普（中）、伊朗最高領袖哈米尼（右）。（組圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

自6月13日以來，以色列持續對伊朗的軍事設施造成嚴重破壞，伊朗飛彈穿透以色列的防空系統，而美國也對德黑蘭（Tehran）的核計畫展開空襲。結果局勢在23日起短短24小時內急轉，美軍基地遭攻擊、白宮出面斡旋、以伊停火協議差點破局，最終川普宣告「12日戰爭」結束。

美國向駐卡達公民發布「就地避難」公告
６月23日 19:00 台灣／07:00 華府／14:00 特拉維夫／14:30 德黑蘭

中東緊張局勢有蔓延至波斯灣的徵兆，美國政府對駐卡達（Qatar）公民發出「就地避難」的警告。

卡達首都杜哈（Doha）郊外的烏代德空軍基地（al-Udeid Air Base）是美國在中東的空軍指揮中樞，也是伊朗可能報復的目標。

傳出伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）從藏身地下達指令，要對美方戰略據點發動攻擊。

卡達關閉領空、伊朗飛彈射向美軍基地
6月24日 00:00 台灣
6月23日 07:00 華府／19:00 特拉維夫／19:30 德黑蘭

卡達宣布關閉領空，杜哈航管人員緊急將飛機調離，部分國際航班被迫改降波灣其他機場。BBC獲悉，伊朗正針對烏代德基地進行「具可信度的飛彈威脅」。

不具名美國官員向媒體透露，已偵測到伊朗飛彈發射器朝向卡達，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席緊急趕往白宮。

不久後，杜哈上空傳出爆炸聲，防空飛彈劃過天際，成功攔截伊朗來襲飛彈。

證實美軍基地遭襲擊
6月24日 01:00 台灣
6月23日 13:00 華府／20:00 特拉維夫／20:30 德黑蘭

伊朗官媒報導，報復行動已經開始，隨後伊斯蘭革命衛隊證實此事，表示「美國在區域內的基地不是實力，而是弱點」，但攻擊很快結束。

卡達外交部對美軍基地遭攻擊發表強烈聲明，指控伊朗「公然侵犯主權」，但也證實飛彈已被成功攔截，基地人員事先撤離，無人傷亡。

▲▼伊朗向駐卡達美軍基地發射多枚飛彈，大部分遭到攔截。（圖／翻攝Ｘ）

▲伊朗向駐卡達美軍基地發射多枚飛彈，大部分遭到攔截。（圖／翻攝Ｘ）

川普喊話推動和平
6月24日 04:00 台灣
6月23日 16:00 華府／23:00 特拉維夫／23:30 德黑蘭

美國總統川普（Donald Trump）在社群平台上對伊朗的攻擊發表看法，形容這次行動「軟弱、可預期，且已成功被反制」。不過語氣隨後轉為溫和，他對伊朗事前預告行動表達感謝，並表示對方「應該已經把氣出完了」。

他接著寫道，也許現在是伊朗推動區域和平與穩定的時候，而他也將積極鼓勵以色列朝相同方向努力。

川普宣布達成「停火協議」終結12日戰爭
6月24日 06:00 台灣／01:00 特拉維夫／01:30 德黑蘭
6月23日 18:00 華府

當時，川普親自致電以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），表達希望盡快結束衝突、實現停火的立場。與此同時，副總統范斯（JD Vance）與國際談判特使魏科夫（Steve Witkoff）也透過外交管道與伊朗方面聯繫，積極展開斡旋。

最終，川普在社群平台上宣布，以色列與伊朗雙方已達成全面停火共識，並同意設置六小時的緩衝期，讓雙方得以完成正在進行中的軍事行動。他還在貼文中為這場衝突命名為「12日戰爭」（The 12 Day War）。

以色列、伊朗發射最後一輪飛彈
6月24日 10:00 台灣／05:00 特拉維夫／05:30 德黑蘭
6月23日 22:00 華府

以色列境內防空警報大作，國防軍緊急示警伊朗飛彈來襲，民眾也被要求立即進入避難設施。根據以色列軍方說法，在短短一小時內，伊朗已發射三波飛彈，且在接下來數小時內又陸續展開多輪攻擊。

其中，南部城市貝爾謝巴（Beersheba）一棟多層住宅大樓遭到命中，造成4人喪命，其中至少有3人當時正躲在安全室內。以色列總理強烈譴責，指控伊朗此次動用了其武器庫中威力最強大的飛彈之一。

另一方面，伊朗媒體報導，以色列在當晚對北部城鎮阿斯塔內（Astaneh-ye Ashrafiyeh）發動空襲，造成9人死亡，其中包括核科學家薩貝里（Mohammad Reza Seddiqi Saberi）。

當地官員表示，至少4間公寓被夷為平地，周圍住宅也遭波及。伊朗則反控以色列意圖在停火生效前「搶先發動最後一波打擊」。

▲▼美國總統川普宣布以色列、伊朗停火後，伊朗首都德黑蘭仍傳出爆炸聲響。（圖／翻攝自x）

▲美國總統川普宣布以色列、伊朗停火後，伊朗首都德黑蘭仍傳出爆炸聲響。（圖／翻攝自x）

停火正式生效
6月24日 13:00 台灣／01:00 華府／08:00 特拉維夫／08:30 德黑蘭

川普宣布停火生效，發文寫道，「停火正式開始，請不要破壞它！」

以色列隨後正式接受協議，聲稱已成功摧毀伊朗的核子與飛彈能力。伊朗外長阿拉格奇（Seyed Abbas Araghchi）前一晚也表示，若以色列在當地凌晨4時前停止攻擊，伊朗將不再報復。

然而停火並未持久，以色列軍方表示又偵測到從伊朗發射的飛彈，並啟動防空系統。伊朗否認指控，但以色列防長下令「猛烈打擊德黑蘭政權核心目標」。

川普緊急發文警告．「別投下炸彈！那將是重大違規，立刻召回飛行員！」

川普怒斥以色列、伊朗雙方克制
6月24日 19:00 台灣／07:00 華府／14:00 特拉維夫／14:30 德黑蘭

川普坦言，以色列與伊朗都違反了停火協議，但強調停火仍有效。他表示，以色列原本要報復的是一枚疑似伊朗「誤射」的飛彈，但那枚飛彈並未落地。

川普說，他對以色列在協議剛達成後就發動空襲非常不滿，也對伊朗不滿，甚至爆粗口，抱怨這兩國打太久，「根本不知道自己在幹嘛。」

之後川普搭機前往荷蘭參加北約峰會，途中再度致電納坦雅胡。據白宮消息人士向CBS透露，這通電話「語氣非常嚴厲」，納坦雅胡理解美方的嚴重關切。

川普也向機上記者證實，自己已要求以色列召回攻擊伊朗的軍機，「我敢保證，現在發展核武這件事，不會是德黑蘭想做的事。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小胖老師」袁惟仁57歲了！臥床7年…姊4悲問：為何不能
「爭議4字」不見了！　他揪賴清德演講、總統府新聞稿2差異
暴衝撞多車！2人重傷　34歲駕駛身上搜出「喪屍煙彈」
巨大貨輪失火在太平洋沉沒　3000輛新車葬身大海
罵「台奸」！于北辰判賠20萬確定
賀瓏2月被問「跟Albee在交往嗎」！　反應曝光
避難包要放玄關！　「必備6大類項目」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

24小時局勢急轉！川普出手促停火　以伊「最後交鋒」時間軸曝

網紅失足墜活火山！受困4天斷水斷糧「尋獲遺體」　35萬粉絲震驚

鹿兒島4天狂震300次！「吐噶喇規律」再引議　日網憂311慘劇重演

已經排隊1小時！女因為穿1服裝險被趕出迪士尼　被迫花千元買衣

貨輪海上失火在太平洋沉沒　3000輛新車恐葬身大海

垃圾場發現被斬首嬰兒屍體　「出生5天被殺害」分屍裝進袋中

川普促以伊停火　獲提名角逐「諾貝爾和平獎」！烏克蘭卻怒撤提名

伊朗人嘆惡夢無止境：政府恐更嚴格要求女性戴頭巾

一張哏圖毀美國行！男手機藏「范斯光頭醜照」遭拒入境

伊朗核設施「放射性物質洩漏」！　IAEA曝輻射外洩最新情況

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

24小時局勢急轉！川普出手促停火　以伊「最後交鋒」時間軸曝

網紅失足墜活火山！受困4天斷水斷糧「尋獲遺體」　35萬粉絲震驚

鹿兒島4天狂震300次！「吐噶喇規律」再引議　日網憂311慘劇重演

已經排隊1小時！女因為穿1服裝險被趕出迪士尼　被迫花千元買衣

貨輪海上失火在太平洋沉沒　3000輛新車恐葬身大海

垃圾場發現被斬首嬰兒屍體　「出生5天被殺害」分屍裝進袋中

川普促以伊停火　獲提名角逐「諾貝爾和平獎」！烏克蘭卻怒撤提名

伊朗人嘆惡夢無止境：政府恐更嚴格要求女性戴頭巾

一張哏圖毀美國行！男手機藏「范斯光頭醜照」遭拒入境

伊朗核設施「放射性物質洩漏」！　IAEA曝輻射外洩最新情況

口罩男被綠離婚2年「交新女友」！曬合照放閃：你就是我想找的人

遭爆微博關注中國公安　郭昱晴「揭真相」嘆：善意都要被抹黑

詹宏志：跨境電商在台攻城掠地　本土業者還有苦日子

我不是狗我是一棵草！巴哥犬不想回家　使出「草叢隱身術」

賴條列5大國安統戰威脅　陸國台辦：行分裂之實的台獨自白

24小時局勢急轉！川普出手促停火　以伊「最後交鋒」時間軸曝

女墮胎「子宮頸穿透撕裂傷」身亡　資深婦產科女醫判6月

00929卡位遇亂流！華碩棄息賣壓跌逾半根　失守700元

網紅失足墜活火山！受困4天斷水斷糧「尋獲遺體」　35萬粉絲震驚

彰化鑽石地段驚現「超殺法拍地」每坪僅6.4萬　紅磚老宅畫面曝

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

國際熱門新聞

24歲男派對溺水亡　周圍全是人卻都無視

伊朗總統：以伊戰爭結束　準備好與美國重返談判

美軍炸了一個空虛？　CNN：伊朗核子能力沒被摧毀

飛一半伊朗開炸　216人客機緊急掉頭

川普罵以伊：他X的根本不知道在幹什麼

柬埔寨21歲台男頭部重創亡

解密B-2飛官極限挑戰　任務菜色曝光

態度轉彎！川普突放行中國買伊朗石油

以伊停火、7月降息有望　美股收紅逾500點

川普促以伊停火　獲提名角逐諾貝爾和平獎

貨輪失火沉沒了　3000輛車葬身大海

預言「日本7／5大災難」引恐慌　作者澄清

罹罕病不能見光！她一生「切219次皮膚」全身坑洞

以色列報復伊朗　轟炸德黑蘭雷達站

更多熱門

相關新聞

女因為穿1服裝　差點被趕出迪士尼

女因為穿1服裝　差點被趕出迪士尼

美國一名女子抱怨，和丈夫一同去佛州迪士尼樂園玩時，因為穿著白色運動內衣被工作人員認為不恰當，要求她必須在外面套上衣服，否則就要把她趕走，讓她被迫花費45美元（約台幣1,324元）購買了一件貴參參的衣服，在網上引發討論。

川普促以伊停火　獲提名角逐諾貝爾和平獎

川普促以伊停火　獲提名角逐諾貝爾和平獎

伊朗核設施「放射性物質洩漏」！

伊朗核設施「放射性物質洩漏」！

抵觸美國利益就會出手！　顧立雄：印太和平完全是美國核心利益

抵觸美國利益就會出手！　顧立雄：印太和平完全是美國核心利益

以伊衝突釀中國能源安全隱憂 陸悄然開通中伊鐵路成「破局」關鍵

以伊衝突釀中國能源安全隱憂 陸悄然開通中伊鐵路成「破局」關鍵

關鍵字：

以色列伊朗核武核設施軍武國際軍武川普北美要聞停火

讀者迴響

熱門新聞

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

快訊／陸國台辦：7/1起「免費限期」辦台胞證

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文被灌爆

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

罰單1萬8拒繳「房子遭法拍」　結局神轉！律師驚呆了

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面