24小時局勢急轉！川普出手促停火　以伊「最後交鋒」時間軸曝

▲以色列總理納坦雅胡（左）、美國總統川普（中）、伊朗最高領袖哈米尼（右）。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

自6月13日以來，以色列持續對伊朗的軍事設施造成嚴重破壞，伊朗飛彈穿透以色列的防空系統，而美國也對德黑蘭（Tehran）的核計畫展開空襲。結果局勢在23日起短短24小時內急轉，美軍基地遭攻擊、白宮出面斡旋、以伊停火協議差點破局，最終川普宣告「12日戰爭」結束。

美國向駐卡達公民發布「就地避難」公告

６月23日 19:00 台灣／07:00 華府／14:00 特拉維夫／14:30 德黑蘭

中東緊張局勢有蔓延至波斯灣的徵兆，美國政府對駐卡達（Qatar）公民發出「就地避難」的警告。

卡達首都杜哈（Doha）郊外的烏代德空軍基地（al-Udeid Air Base）是美國在中東的空軍指揮中樞，也是伊朗可能報復的目標。

傳出伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）從藏身地下達指令，要對美方戰略據點發動攻擊。

卡達關閉領空、伊朗飛彈射向美軍基地

6月24日 00:00 台灣

6月23日 07:00 華府／19:00 特拉維夫／19:30 德黑蘭

卡達宣布關閉領空，杜哈航管人員緊急將飛機調離，部分國際航班被迫改降波灣其他機場。BBC獲悉，伊朗正針對烏代德基地進行「具可信度的飛彈威脅」。

不具名美國官員向媒體透露，已偵測到伊朗飛彈發射器朝向卡達，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與參謀首長聯席會議主席緊急趕往白宮。

不久後，杜哈上空傳出爆炸聲，防空飛彈劃過天際，成功攔截伊朗來襲飛彈。

證實美軍基地遭襲擊

6月24日 01:00 台灣

6月23日 13:00 華府／20:00 特拉維夫／20:30 德黑蘭

伊朗官媒報導，報復行動已經開始，隨後伊斯蘭革命衛隊證實此事，表示「美國在區域內的基地不是實力，而是弱點」，但攻擊很快結束。

卡達外交部對美軍基地遭攻擊發表強烈聲明，指控伊朗「公然侵犯主權」，但也證實飛彈已被成功攔截，基地人員事先撤離，無人傷亡。

▲伊朗向駐卡達美軍基地發射多枚飛彈，大部分遭到攔截。（圖／翻攝Ｘ）



川普喊話推動和平

6月24日 04:00 台灣

6月23日 16:00 華府／23:00 特拉維夫／23:30 德黑蘭

美國總統川普（Donald Trump）在社群平台上對伊朗的攻擊發表看法，形容這次行動「軟弱、可預期，且已成功被反制」。不過語氣隨後轉為溫和，他對伊朗事前預告行動表達感謝，並表示對方「應該已經把氣出完了」。

他接著寫道，也許現在是伊朗推動區域和平與穩定的時候，而他也將積極鼓勵以色列朝相同方向努力。

川普宣布達成「停火協議」終結12日戰爭

6月24日 06:00 台灣／01:00 特拉維夫／01:30 德黑蘭

6月23日 18:00 華府

當時，川普親自致電以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），表達希望盡快結束衝突、實現停火的立場。與此同時，副總統范斯（JD Vance）與國際談判特使魏科夫（Steve Witkoff）也透過外交管道與伊朗方面聯繫，積極展開斡旋。

最終，川普在社群平台上宣布，以色列與伊朗雙方已達成全面停火共識，並同意設置六小時的緩衝期，讓雙方得以完成正在進行中的軍事行動。他還在貼文中為這場衝突命名為「12日戰爭」（The 12 Day War）。

以色列、伊朗發射最後一輪飛彈

6月24日 10:00 台灣／05:00 特拉維夫／05:30 德黑蘭

6月23日 22:00 華府

以色列境內防空警報大作，國防軍緊急示警伊朗飛彈來襲，民眾也被要求立即進入避難設施。根據以色列軍方說法，在短短一小時內，伊朗已發射三波飛彈，且在接下來數小時內又陸續展開多輪攻擊。

其中，南部城市貝爾謝巴（Beersheba）一棟多層住宅大樓遭到命中，造成4人喪命，其中至少有3人當時正躲在安全室內。以色列總理強烈譴責，指控伊朗此次動用了其武器庫中威力最強大的飛彈之一。

另一方面，伊朗媒體報導，以色列在當晚對北部城鎮阿斯塔內（Astaneh-ye Ashrafiyeh）發動空襲，造成9人死亡，其中包括核科學家薩貝里（Mohammad Reza Seddiqi Saberi）。

當地官員表示，至少4間公寓被夷為平地，周圍住宅也遭波及。伊朗則反控以色列意圖在停火生效前「搶先發動最後一波打擊」。

▲美國總統川普宣布以色列、伊朗停火後，伊朗首都德黑蘭仍傳出爆炸聲響。（圖／翻攝自x）



停火正式生效

6月24日 13:00 台灣／01:00 華府／08:00 特拉維夫／08:30 德黑蘭

川普宣布停火生效，發文寫道，「停火正式開始，請不要破壞它！」

以色列隨後正式接受協議，聲稱已成功摧毀伊朗的核子與飛彈能力。伊朗外長阿拉格奇（Seyed Abbas Araghchi）前一晚也表示，若以色列在當地凌晨4時前停止攻擊，伊朗將不再報復。

然而停火並未持久，以色列軍方表示又偵測到從伊朗發射的飛彈，並啟動防空系統。伊朗否認指控，但以色列防長下令「猛烈打擊德黑蘭政權核心目標」。

川普緊急發文警告．「別投下炸彈！那將是重大違規，立刻召回飛行員！」

川普怒斥以色列、伊朗雙方克制

6月24日 19:00 台灣／07:00 華府／14:00 特拉維夫／14:30 德黑蘭

川普坦言，以色列與伊朗都違反了停火協議，但強調停火仍有效。他表示，以色列原本要報復的是一枚疑似伊朗「誤射」的飛彈，但那枚飛彈並未落地。

川普說，他對以色列在協議剛達成後就發動空襲非常不滿，也對伊朗不滿，甚至爆粗口，抱怨這兩國打太久，「根本不知道自己在幹嘛。」

之後川普搭機前往荷蘭參加北約峰會，途中再度致電納坦雅胡。據白宮消息人士向CBS透露，這通電話「語氣非常嚴厲」，納坦雅胡理解美方的嚴重關切。

川普也向機上記者證實，自己已要求以色列召回攻擊伊朗的軍機，「我敢保證，現在發展核武這件事，不會是德黑蘭想做的事。」