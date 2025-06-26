短褲太鬆！田徑好手比賽大走光「黑龍亂舞」　愛爾達緊急回應

▲田徑世界巡迴賽，24 歲美國非裔選手 Chris Robinson 不慎走光。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

捷克舉辦世界田徑洲際巡迴賽金級賽「奧斯特拉瓦金釘田徑賽」，許多國際好手出席這場賽事。怎料美國非裔的24歲好手克里斯・羅賓森（Chris Robinson）比賽的過程中，因為短褲的板型過於寬鬆，導致下半身大走光，令現場主播、評論員瞬間語塞。

據了解，當時羅賓森參加男子400公尺跨欄決賽，沒想到因為短褲板型的問題，比賽開始後他的下半身嚴重走光，導致他只能邊跑邊遮擋，並且不斷調整角度，試圖好好遮住。

儘管如此，由於跨欄賽的運動幅度相當大，羅賓森在比賽的過程中，仍舊嚴重走光。最終他選擇放棄調整短褲，而是繼續專注在比賽上，雖然在終點前不慎向前滾翻，但仍以48.05秒的成績成功衝線、獲得金牌，寫下了本季的最佳成績，距離自己創造的最佳紀錄，僅有0.1秒的差距。

▼田徑世界巡迴賽，24 歲美國非裔選手 Chris Robinson 不慎走光。（圖／達志影像／美聯社）



影片在網路上發酵以後，受到世界各國的網友討論，轉播該場比賽的「愛爾達體育家族」為此發文回應，有關稍早田徑直播發生的意外插曲，事後的重播、VOD都已經後製處理，至於今晚在電視上出現的多次重播，則會符合主管機關的監理。

驚人的畫面讓許多台人難以忘懷，紛紛留言調侃，「我就問，三隻腳跨欄算不算犯規」、「原始畫面呈現很好，沒問題的」、「快馬肯定要加鞭」、「你各位終於知道『木』的意思了厚」、「面子裡子都贏了。」