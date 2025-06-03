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88歲阿嬤「躺棺材突睜眼」！宣告死亡後離奇復活　嚇壞殯葬業者　

▲▼棺材,喪禮,葬禮。（示意圖／CFP）

▲捷克一名老婦人在家中失去呼吸，隨後被驗屍官宣告死亡，怎知卻在入殮時復活。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

捷克發生一起死而復生的離奇事件，一名88歲的老婦人在家失去意識，隨後便被驗屍官宣告死亡，但當殯葬人員準備將她裝進棺木時，老婦人卻突然睜開眼睛，工作人員這才注意到老婦人還在呼吸，緊急將她送往醫院。所幸婦人目前情況穩定，而驗屍官所屬公司也出面致歉，強調將對此負責。

根據《每日郵報》報導，捷克皮爾森（Pilsen）這名88歲的高齡婦人當天早上沒有如常醒來，她的丈夫發現後，立即通報急救單位。救護人員抵達現場後，認為老婦人已經無法醫治，因此驗屍官很快也宣告其死亡，並將遺體交由殯儀業者處理後續。

沒想到就在準備入殮時，殯儀人員卻發現老婦人還在呼吸，有人甚至聲稱她在棺材裡突然睜開眼睛，嚇壞工作人員，並立即將老婦人送醫。所幸經過治療，老婦人情況穩定。而當地警方也介入調查，質疑驗屍官未依程序確認生死，恐涉嫌失職。為此，該名驗屍官所屬機構也出面致歉，並承諾將為此負責。

急救中心發言人則表示，接線員接獲報案時，根據通報情況並依照相關指引將案件轉交驗屍官處理。而當殯儀人員發現異常後，急救中心也立刻再度派遣醫療團隊到場搶救，確保患者生命跡象並送醫觀察。

警方也證實，此案原本通報為死亡案件，後來卻發現人還活著，目前仍在釐清整起事件的來龍去脈。

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