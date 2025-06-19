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嘉義番路農會前進台北食品展　冰品登上國際舞台倍受矚目

▲▼ 冰品一開賣就缺貨！番路鄉農會攻進台北國際食品展，網紅力挺再掀預購熱潮 。（圖／番路鄉農會提供）

▲番路鄉農會搶進台北國際食品展， 冰品一開賣就缺貨 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

番路鄉農會高達19項商品榮獲「嘉義優鮮 CHIAYUM」認證，展現品牌在加工研發的多樣性及產品風味與市場接受度上的高度肯定。為進一步拓展市場、爭取國內外商機，番路鄉農會將於6月25日至28日北上參與「2025台北國際食品展」，於南港展覽館2館4樓S0124嘉義縣主題館登場，番路鄉農會今年帶來話題爆棚的系列冰品，將再度引爆關注。

▲▼ 冰品一開賣就缺貨！番路鄉農會攻進台北國際食品展，網紅力挺再掀預購熱潮 。（圖／番路鄉農會提供）

此次參展的主打明星產品，包括：濃郁香甜的原味「柿果子冰淇淋」，融合阿里山青心烏龍茶香的「茶果子冰淇淋」，以及爽口回甘的「阿里山茶雪酪禮盒」，一推出即造成網路搶購熱潮，甚至展前開放預售就已接單爆量。這些冰品不僅讓年輕族群著迷，更成為網紅與通路買主爭相推薦的打卡熱品，展現番路鄉農會深耕在地與創新研發的實力。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，產品堅持使用當地牛心柿與阿里山茶，不添加香精、不用人工色素，就是要讓大家吃得安心，也吃得出我們土地的風味。我們很榮幸能以19項嘉義優鮮認證商品代表出征，這是對我們的肯定，也是走向國際的起點。

▲▼ 冰品一開賣就缺貨！番路鄉農會攻進台北國際食品展，網紅力挺再掀預購熱潮 。（圖／番路鄉農會提供）

▲番路鄉農會總幹事趙幸芳帶領農會轉型，積極推廣國內外市場 。（圖／番路鄉農會提供）

除了國內推廣表現亮眼，番路鄉農會也積極布局外銷市場。為了深入了解海外市場需求，番路鄉農會與富淯有限公司合作，日前特別接待來自澳洲的業者親赴番路鄉賣場參訪，實地了解產品製程與特色。雙方初步達成合作意向，預計下月正式叩關澳洲市場，首波主打即是深受歡迎的冰棒雪糕系列與頂級日曬柿餅，搶攻南半球消費者的味蕾。

展望下半年，番路鄉農會更將柿葉資源發揮極致，萃取其天然精華，研發製作個人清潔用品，目前已進入最後包裝階段，預計年底前正式上市。產品將延續農會「天然、在地、安心」的核心精神，從食用走向日常生活應用，開創農產加工的嶄新篇章。

番路鄉農會將在展期中舉辦多場產品試吃、企業對企業媒合洽談與導購互動，邀請各界食品通路與進出口業者，把握第一手商機。從冰品到頂級柿餅，從風味體驗到品牌故事，番路將以最真誠的熱情與專業，讓來訪者感受到嘉義農產的質感與潛力，歡迎您親臨S0124「嘉義縣主題館」，共嚐這份專屬南台灣的清爽驚喜。

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