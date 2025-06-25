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英國研擬投入8億調查「中國間諜」　陸外交部：絕不接受污蔑抹黑

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

英國外交大臣拉米日前表示，政府將花費8億美元調查在英國的「中國間諜」。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（25）日指出，絕不接受任何污蔑抹黑和無端指責。

中國外交部發言郭嘉昆今25日舉行例行發布會。《法新社》記者提問，「有報導出，英國政府發現，近年來中國在英國的間諜行為有所增加，英國外交大臣拉米在議會表示，本屆政府將投入8億美元調查此事。中國政府對此有何評論？」

郭嘉昆表示，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，發展雙邊關係，加強互利合作，符合兩國和世界的利益。

郭嘉昆強調，「中國堅持走和平發展的道路，不對任何國家構成威脅，不干涉別國的內政。」中方願在相互尊重，妥處分歧的基礎上發展中英關係，但我們絕不接受任何污蔑抹黑和無端指責。

另外，美國中央情報局（CIA）一個月前在YT官方頻道上發出兩支影片，標題為「 選擇合作的原因」，內容則是用中文配音和字幕，呼籲中共的黨內人士可以跟CIA合作，成為投效美國的「中國間諜」。

對此，大陸國安部今25日透過官方平台痛斥，CIA昏招迅速引發全球網友群嘲，堂堂世界頭號「情報霸主」又一次憑藉其「迷」之操作淪為國際笑柄

大陸「國家安全部微信公眾號」文章稱，美國中央情報局在社群媒體平台上發佈中文影片，明目張膽招募中方人員從事間諜活動，這兩部煞費苦心的「招聘廣告」充斥著蹩腳話術與誣蔑言辭，將美情治機關荒唐可笑的策反邏輯和歇斯底里的癲狂情緒暴露無遺。

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