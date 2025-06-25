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高雄大樹光電板吃掉山林！檢勘查見「山頭一片光禿」分案追查

記者賴文萱／高雄報導

高雄大樹區和光里因開發太陽能光電，整片山頭被剷平，當地居民擔心萬一遇土石流恐被滅村。在高雄市長陳其邁說重話後，經濟部能源署也立即撤銷該案籌設跟施工許可。針對廠商濫墾山林部分，橋頭地檢署主動分案追查，檢察官帶隊到現場勘查，驚見山頭光禿禿一片，後續將查明是否有違反水土保持計畫部分。

▲▼高雄大樹光電板吃掉山林！　檢方勘查見「一片黃土」分案追查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大樹光電板「吃掉山林」，檢方帶隊現場勘查。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

▲▼高雄大樹光電板吃掉山林！　檢方勘查見「一片黃土」分案追查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄大樹光電板吃掉山林！　檢方勘查見「一片黃土」分案追查。（圖／記者賴文萱翻攝）

橋頭地檢署指出，日前獲悉高雄市大樹區和山太陽光電案場有違反水土保持計畫致生危害水土流失情事，檢察長張春暉指示主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德召集高雄市政府水利局開專案會議，並立即主動分案深入追查。

檢察官23日偕同水利局水保人員勘察現場，驚見當地山頭已經沒有樹木，只剩光禿禿一片黃土。檢方表示，將查明廠商是否有違反水土保持計畫致生危害水土流失情形，並調閱相關資料，由檢察官持續偵辦並釐清案情。

▲▼高雄大樹光電板「吃掉山林」！居民憂滅村危機　陳其邁令停工徹查 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄大樹光電板「吃掉山林」！居民憂滅村危機　陳其邁令停工徹查 。（圖／記者賴文萱翻攝）

當地里長與里民先前向立委柯志恩陳情表示，擔心颱風雨季時，光電案場破壞山林，除可能造成土石流侵害生命財產安全外，更擔心光電板沖洗，可能會有重金屬殘留在地下水，影響居民飲用水安全。

▲▼ 林岱樺遭起訴牽動黨內初選！陳其邁說話了 。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁回應大樹光電案爭議。（圖／記者賴文萱攝）

針對大樹光電案爭議，陳其邁重話重申，市府對於該案立場非常清楚，市府昨天已經去函經濟部能源署，希望能夠盡速撤銷籌設跟施工許可，另就違反水保法的部分，也喊話橋檢能夠盡速偵辦，釐清真相。

高市府表示，本案為太陽光電發電業，依電業法及電業登記規則，本案籌設許可、施工許可及核發電業執照，皆屬電業管制機關經濟部能源署職權。高市府已去函要求主管機關依權責部分廢止籌設及施工許可。

▲▼高雄大樹光電板「吃掉山林」！居民憂滅村危機　陳其邁令停工徹查 。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府重申，因業者違反開發計畫及水土保持計畫情節重大且明確，水利局6月19日移請橋頭地方檢察署偵辦，6月23日廢止第二期水保計畫，經發局已報請主管機關經濟部能源署，本於職權部分廢止原相關籌設許可及施工許可，都發局亦已報請內政部就原開發計畫部分調整回原編定使用以恢復植生。

水利局將配合專業技師持續督導廠商恢復植生及防汛措施，業者改善完成前，若向經濟部能源署申請核發電業執照，市府將依電業法規定不予核轉竣工文件，為市民安全把關。

經濟部也指，業者違法在未核准區域進行光電施工部分裁罰150萬元，另本案因地表裸露與水土流失違反水保法，未落實水土保持計畫被廢除計畫案水保工程許可，能源署亦將依法廢止光電許可，絕不允許一絲一毫違規，也杜絕業者投機取巧之心態。

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