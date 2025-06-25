「打掉雜質」不見了！　他揪賴清德演講、總統府新聞稿2差異

▲總統賴清德展開「團結國家十講」宣講活動。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德「團結國家十講」昨進行第二講「團結」，提到「透過一次又一次選舉罷免，打掉雜質」，此說法引起在野黨不滿。對此，媒體人樊啓明今（25日）比對總統府事後發出的新聞稿，發現文字改為「透過一次次的選舉、罷免，一張張的選票，像打鐵、鑄劍般千錘百鍊，百鍊成鋼，淬煉出捍衛主權、守護民主的鋼鐵意志」，打掉雜質不見了。

賴清德昨天提到，前總統蔡英文於2021年提出的「四個堅持」，獲得高達8成民意的支持，是團結所有台灣人的新共識。至於這八成的民意力量要如何發揮？要用民主淬鍊出國家團結力量，透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍一般，百煉成鋼、打掉雜質，守護民主鋼鐵般的意志。

對此，樊啓明今天貼出「總統府新聞稿」比對，他指出，賴總統「團結國家十講」桃園第二講內容，跟後續總統府PO的新聞稿有些不一樣，第一，把「蔣渭水變成時空旅人」的1972年出生，修正為1927年。

樊啓明指出，第二，賴總統當天所說「透過一次次選舉、罷免，像打鐵、鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主的意志」，但新聞稿文字則是「透過一次次的選舉、罷免，一張張的選票，像打鐵、鑄劍般千錘百鍊，百鍊成鋼，淬煉出捍衛主權、守護民主的鋼鐵意志」，打掉雜質不見了。

▼樊啓明比對賴清德演講內容與新聞稿不同處，打掉雜質不見了。（圖／翻攝自Facebook／樊啓明）