伊朗人嘆惡夢無止境：政府恐更嚴格要求女性戴頭巾

▲伊朗人民高呼反美和反以色列的口號（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

以伊戰爭爆發以來，已造成大量平民死傷，美國總統川普（Donald Trump）在23日傍晚宣布以色列與伊朗同意停火後，以伊仍互相指控對方在停火生效後繼續進行空襲。對此，德黑蘭的居民坦言，在停火生真正效前，才是戰爭中最可怕的時刻，因為以色列加大了轟炸力道，「我們生活在一個永無止境的惡夢中，我很害怕，不知道明天會發生什麼，我不知道戰爭是否真的會結束」。

根據《衛報》（The Guardian）報導，39歲的瑪麗亞姆（Mariam，化名）表示，他們能感受到噴射機就在公寓上低空飛過，窗戶因此開始震動，轟炸強度達到了她從未經歷過的程度，「人們驚恐萬分，慌亂不已，紛紛跑到街上……現在一片寂靜，就像更糟糕的事情發生前的喘息」。

一位中年婦女希琳（Shirin，化名）說到，在戰爭爆發前，伊朗政權的執法者大多已經不再強迫不願戴頭巾的女性服從，但隨著戰爭越演越烈，政權再次將強勢回歸，她相當擔心政府會以戰爭作為藉口，剝奪過去幾年由女性主導的抵抗運動所爭取到的一些自由，「他們現在可能會重新變得像10年前那麼強大」。

42歲的馬赫迪（Mahdi，化名）認為，以伊停火後，政府可能在各個領域加強鎮壓，像是更嚴格地執行強制佩戴頭巾的規定。

報導指出，24日晚間，當局在德黑蘭市中心的革命廣場（Enghelab Square）舉行了「勝利慶典」，大多數德黑蘭人民預測，政府試圖透過賦予穆哈蘭姆聖月特殊意義來激發支持。

對此，23歲的學生領袖賽義德（Saeed）直言，伊朗表現得好像自己贏得了戰爭一樣，彷彿整件事只是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和美國總統川普為了自我滿足而做的一場表演。

賽義德指出，伊朗關於「安全」的膚淺宣傳已經破滅，「他們一直以來用來鎮壓我們的藉口，現在已經被打破了，這一切（戰爭）可能帶來的好處就是有空間建立真正的第3條道路，這條道路不僅限於伊朗的忠誠者或君主主義者，或者在我們最需要支持的時候忽視我們的政權更迭活動家」。

賽義德坦言，「或許我們可以創造真正關心我們自己、關心整個伊朗的運動，而不必在法西斯主義和伊斯蘭法西斯主義之間做出選擇。但我也從歷史中知道，這是很艱難的」。

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