台南新市國小前查改裝車！　善警聯合稽查開罰29件召回2車

▲台南市警善化分局攜手環保局、監理單位，深夜於新市國小前聯合稽查改裝噪音車輛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為遏止改裝噪音車擾民情事，台南市警察局善化分局24日晚間會同環保局、麻豆監理站及交通警察大隊，於新市國小前空地展開聯合稽查，採「口袋式攔查」強勢掃街，針對非法改裝排氣、噪音超標等違規車輛實施現場檢測，2小時內攔查61輛車，當場舉發改裝違規29件、召回檢驗2輛，展現市府打擊擾民噪音車決心。

善化分局表示，此次稽查聚焦排氣管異常聲響、車體非法改裝、翹管、消音器拆除等常見違規類型，環保局現場進行噪音值檢測，超標者依法開單並限期改善；監理與警方同步查核是否涉及改裝燈具、未裝傳動蓋、高音喇叭、無照駕駛等違規，一律依法告發並處分。警方指出，透過突襲式稽查有效嚇阻不法，讓深夜擾民車輛無所遁形，守護居民夜間安寧。

根據統計，善化分局2024年度接獲環境部「噪音車檢舉平台」通報案件已累計228件。警方呼籲民眾若目睹疑似噪音改裝車，應記錄車號、車種、時間與地點，並提供影像佐證，可透過噪音車線上檢舉網站檢舉，由環保單位依法通知車主到場檢測，攜手打造安靜、安心的用路與生活環境。