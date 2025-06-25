百日咳現蹤台南！女劇咳難眠確診　今年已累計2例

▲台南市衛生局提醒，成人也可能罹患百日咳，呼籲民眾出現劇烈咳嗽症狀應儘速就醫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新增1起成人百日咳確診病例，為一名50多歲女性，平時患有慢性疾病，6月初開始出現咳嗽，夜間更因劇烈咳嗽無法入睡，曾赴診所就醫但病情未見改善，後轉院檢查並於6月24日確診，目前經藥物治療已明顯好轉。

台南市衛生局已啟動防疫措施，針對其同住家人4人完成預防性投藥。統計至今，今年度南市累計2例百日咳確診個案。

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衛生局指出，百日咳是由百日咳桿菌感染上呼吸道所致，主要經由飛沫傳播，成人或年長孩童常成為隱形傳染源，特別容易波及未完成疫苗接種的嬰幼兒。一旦嬰兒感染，恐引發肺炎、缺氧、癲癇等併發症，甚至有致命風險；成人則常出現咳嗽陣發、咳至臉紅發紫、甚至嘔吐等症狀。雖然經抗生素治療5天後即無傳染力，整體預後良好，但因初期症狀類似感冒，常易被忽略，民眾應提高警覺。

黃偉哲市長也呼籲市民落實疫苗接種保護力，目前嬰幼兒的百日咳疫苗接種時程為出生滿2、4、6、18個月及入小學前共五劑，請家長務必依時帶孩童接種。此外，孕婦也建議於懷孕28至36週自費接種一劑百日咳疫苗，透過胎盤傳遞抗體，有助保護新生兒在出生初期尚未接種階段，降低感染風險。

衛生局提醒，若出現持續惡化咳嗽、咳後嘔吐、呼吸困難或喘鳴聲等百日咳疑似症狀，應儘速就醫診斷。日常生活中也應養成良好衛生習慣，包括配戴口罩、勤洗手、避免出入人潮擁擠場所，減少疾病傳播風險，共同守護社區健康。