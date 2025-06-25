台南道路事故傷害明顯趨緩　1至4月A2事故減少268人

▲市長黃偉哲主持台南市6月道安會報，強調交通安全須靠三箭並行打造安全城市。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市交通安全推動再現成果，市長黃偉哲24日主持2025年6月份道路交通安全會報，聽取各小組匯報近期事故分析與防製作為，根據交通部統計資料顯示，台南市今年1至4月A2類交通事故受傷人數較去年同期減少268人、降幅達1.3%，顯示透過跨局處合作與數據治理，道安工作已展現穩步成效。

黃偉哲市長強調，道安無捷徑，必須持續耕耘、滾動檢討，透過工程優化、交通教育與精準執法「三箭並行」，打造市民安心通行的交通環境。

交通局長王銘德指出，雖整體事故下降，惟A1類死亡事故仍具高度隨機性。以今年截至5月資料觀察，台南市共發生75件A1事故、78人死亡，其中38.8%與分心駕駛有關，包括恍神、緊張、心不在焉等，機車自撞致死佔比達28.2%，無照駕駛佔21.2%、其中6人為高齡者，反映駕駛習慣與個人狀態是事故主因。行人死亡事故雖佔比9.4%，但6成以上為高齡者，違規穿越與駕駛未注意成為雙重風險來源。

為持續強化道安體系，市府除落實中央推動的機車駕訓與換照制度，也積極爭取各項交通建設經費，113年已覈定「永續提升人行安全計畫」等共69件、超過14億元補助，114年截至目前亦提報27件申請中。人本設施方面，截至5月底完成行人專用號誌25處、行人時相早開35處、庇護島2處等優化設施，有效提升行人通行安全。

在執法與教育面向，至6月15日止共取締35,993件路口不停讓與行人違規，機車違規案件也超過8萬件；道安宣導活動超過300場，觸及3.5萬人次，並針對高齡長者與微型電動二輪車族群，結合社區與醫療據點，進行體驗與法規宣導。王銘德強調，近期事故多與駕駛分心、自撞與彎道失控有關，提醒民眾避免疲勞上路、彎道務必減速，75歲以上駕駛更應主動評估自身駕駛能力並依規換照。市府將持續強化「工程、執法、教育」三力，與市民攜手打造安全宜居的南方城市。