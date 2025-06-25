　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

備戰汛期！台南將軍溪實施水上救援演練　模擬溺水搜救強化實戰力

▲台南消防第三大隊於將軍溪出海口進行水上救援演練，模擬落水搜救情境實戰操作。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南消防第三大隊於將軍溪出海口進行水上救援演練，模擬落水搜救情境實戰操作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

汛期將至，為強化水域災害應變能力，台南市消防局第三大隊25日上午在將軍溪出海口實施水上救援演練，此次演練聚焦民眾落水、水流測速、拋繩槍操作、繩索架橋橫渡、潛水員水下搜尋與橡皮艇救援等多元情境，全方位模擬突發水域事故，提升救災應變速度與效率。

▲台南消防第三大隊於將軍溪出海口進行水上救援演練，模擬落水搜救情境實戰操作。（記者林東良翻攝，下同）▲台南消防第三大隊於將軍溪出海口進行水上救援演練，模擬落水搜救情境實戰操作。（記者林東良翻攝，下同）

將軍溪位於將軍與學甲交界，為近年溺水案件高發地。演練過程由現場指揮官統整水文情資，透過水流計算、地形判別，搭配救生艇與無人機協同搜索，鎖定溺者可能位置後，立即出動潛水人員展開水下搜救。消防局表示，此次演練結合實地操作與情境應變，將災防與實戰充分結合，有效強化隊員在複雜環境下的救援判斷與執行力。

▲台南消防第三大隊於將軍溪出海口進行水上救援演練，模擬落水搜救情境實戰操作。（記者林東良翻攝，下同）

第三大隊大隊長陳坤宗指出，演練除強化實務技能，更建立起消防人員、帶隊小組與現場指揮三層級安全管理機制，讓每一項操作環節都更具組織性與風險控管。李明峯局長也表示，消防局持續添購水域救援裝備與基礎設施，並持續補足人力與訓練密度，打造專業且穩健的防災體系。

▲台南消防第三大隊於將軍溪出海口進行水上救援演練，模擬落水搜救情境實戰操作。（記者林東良翻攝，下同）▲台南消防第三大隊於將軍溪出海口進行水上救援演練，模擬落水搜救情境實戰操作。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲則強調，去年凱米颱風造成台南多處嚴重積淹水，災防不能鬆懈。這場演練不僅要提升第一線救災量能，也希望深化市民對水域安全的警覺，從「備災」做起，建立城市韌性。消防局也提醒，民眾從事水域活動時應選擇有救生人員的合法水域，事先確認天候、穿戴裝備，才能遠離風險，平安玩水。

▲台南消防第三大隊於將軍溪出海口進行水上救援演練，模擬落水搜救情境實戰操作。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文灌爆
快訊／台中男摔邊坡離奇亡！　米酒被菸點燃「悶燒奪命」
初選震撼彈！趙天麟公開現身　支持邱議瑩
快訊／北市警是「創意私房」高級會員　偷拍60女判決出爐
台中國小畢業生校門前被撞飛　恐怖畫面曝
KKday裁員15％！　3方案助員工轉職
大谷翔平連2場炸裂！　締造美日300轟
川普飆罵以色列伊朗　「他X的根本不知道在幹什麼」
快訊／辦台胞證免費！　「首來族」現省1500元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南新市國小前查改裝車！　善警聯合稽查開罰29件召回2車

備戰汛期！台南將軍溪實施水上救援演練　模擬溺水搜救強化實戰力

台南道路事故傷害明顯趨緩　1至4月A2事故減少268人

桃園Plug and Play加速器啟動徵件 即起開放報名迄7/7日

桃園擴大廢水自動監測　預計新增83家事業納入

中央地方聯手防汛　 巡查桃園抽水設備確保即時應變

被起訴還能選？民進黨廉政會邀說明　林岱樺發聲：感謝給她機會

信義鄉清潔隊任社會勞動機構　勞動人就地補過、協助回收成公庫財源

台灣失智防治受重視　聖馬爾定醫院舉辦健腦麻將活動

嘉義清香烏龍茶製茶冠軍出爐！　番路鄉李柏蒼奪冠

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

【泰格與雪兒】誤會大了

【最帥的背影】盲人過馬路迷失方向！暖心司機秒下車幫忙

台南新市國小前查改裝車！　善警聯合稽查開罰29件召回2車

備戰汛期！台南將軍溪實施水上救援演練　模擬溺水搜救強化實戰力

台南道路事故傷害明顯趨緩　1至4月A2事故減少268人

桃園Plug and Play加速器啟動徵件 即起開放報名迄7/7日

桃園擴大廢水自動監測　預計新增83家事業納入

中央地方聯手防汛　 巡查桃園抽水設備確保即時應變

被起訴還能選？民進黨廉政會邀說明　林岱樺發聲：感謝給她機會

信義鄉清潔隊任社會勞動機構　勞動人就地補過、協助回收成公庫財源

台灣失智防治受重視　聖馬爾定醫院舉辦健腦麻將活動

嘉義清香烏龍茶製茶冠軍出爐！　番路鄉李柏蒼奪冠

金曲黑馬是她！　入圍6項爆紅竟自曝「想開牛肉麵店」

全家都腸子都黑掉！醫揪1習慣害「黑腸症」：腸道功能開始退化

賴清德「雜質說」在野反彈　總統府：反共護台是國家最大公約數

「G水」迷昏男子性侵還錄影　惡狼賠20萬判7年6月定讞

一張哏圖毀美國行！男手機藏「范斯光頭醜照」遭拒入境

加熱菸卡關衛福部！查緝私菸又怠惰　彭華幹怒轟：讓黑市壯大

海外軍醫騙她匯款7次　還找瘖啞女扮「將軍代理人」收錢

伊朗核設施「放射性物質洩漏」！　 IEAE曝輻射外洩最新情況

陸重申協助撤離以伊　國台辦：有需求台胞隨時聯繫中駐當地使領館

俄趁亂轟炸基輔派352架無人機　普丁下令成立「無人機部隊」

【煮宵夜不揪狗的嗎？】爸煮宵夜被柴柴抓包！

地方熱門新聞

民進黨廉政會邀說明　林岱樺發聲

南投家扶才女葉依珊不畏生命困境完成大學學業

批肉柴態度差　畫面卻吃到見底

桃園Plug and Play加速器啟動徵件 報名迄7/7日

桃園擴大廢水自動監測 新增83家事業納入

中央地方聯手防汛　巡查桃園抽水設備

嘉義清香烏龍茶製茶冠軍出爐！

防災有一包！3日避難裝備一次準備好

暑假台南三大博物館推一日遊探索自然星空

台南道路事故傷害明顯趨緩1至4月A2事故減少268人

游顥協調下半年仍由國發會負責中興新村垃圾清運

食衣住行與民同行！台電台南處攜手百貨餐旅業節能省電費

信義鄉清潔隊任社會勞動機構11年創造三贏

嘉藥調香雙星征服亞洲舞台勇奪2025 AIFA國際賽冠季軍

更多熱門

相關新聞

即／高雄山區傳虎頭蜂攻擊　女雙手多處螫傷

即／高雄山區傳虎頭蜂攻擊　女雙手多處螫傷

高雄桃源區塔拉拉魯芙隧道今（25）日6時56分，驚傳有民眾被虎頭蜂螫，消防局出動5車9人前往。初步了解，現場約89歲婦女，雙手多處被虎頭蜂螫傷，意識清楚，由消防局救護人員穿著全套防護裝備將患者救出，並由救護車送醫處置。至於詳細原因尚待進一步釐清。

聯上營收年增10倍創歷史新高　40年老將總座：房市看不懂

聯上營收年增10倍創歷史新高　40年老將總座：房市看不懂

台南道路事故傷害明顯趨緩1至4月A2事故減少268人

台南道路事故傷害明顯趨緩1至4月A2事故減少268人

潛水失蹤！澎湖海洋保護志工漂流5小時獲救

潛水失蹤！澎湖海洋保護志工漂流5小時獲救

今年第2例！台南女劇咳難眠確診百日咳

今年第2例！台南女劇咳難眠確診百日咳

關鍵字：

備戰汛期台南將軍溪水上救援演練

讀者迴響

熱門新聞

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

疑似天殘生前Line對話曝光

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇：很多人家裡都有

天殘離世前1天「查看賀瓏手機」Albee聲明驚呆網

罰單1萬8拒繳「房子遭法拍」　結局神轉！律師驚呆了

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面