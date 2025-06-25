備戰汛期！台南將軍溪實施水上救援演練　模擬溺水搜救強化實戰力

▲台南消防第三大隊於將軍溪出海口進行水上救援演練，模擬落水搜救情境實戰操作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

汛期將至，為強化水域災害應變能力，台南市消防局第三大隊25日上午在將軍溪出海口實施水上救援演練，此次演練聚焦民眾落水、水流測速、拋繩槍操作、繩索架橋橫渡、潛水員水下搜尋與橡皮艇救援等多元情境，全方位模擬突發水域事故，提升救災應變速度與效率。

將軍溪位於將軍與學甲交界，為近年溺水案件高發地。演練過程由現場指揮官統整水文情資，透過水流計算、地形判別，搭配救生艇與無人機協同搜索，鎖定溺者可能位置後，立即出動潛水人員展開水下搜救。消防局表示，此次演練結合實地操作與情境應變，將災防與實戰充分結合，有效強化隊員在複雜環境下的救援判斷與執行力。

第三大隊大隊長陳坤宗指出，演練除強化實務技能，更建立起消防人員、帶隊小組與現場指揮三層級安全管理機制，讓每一項操作環節都更具組織性與風險控管。李明峯局長也表示，消防局持續添購水域救援裝備與基礎設施，並持續補足人力與訓練密度，打造專業且穩健的防災體系。

市長黃偉哲則強調，去年凱米颱風造成台南多處嚴重積淹水，災防不能鬆懈。這場演練不僅要提升第一線救災量能，也希望深化市民對水域安全的警覺，從「備災」做起，建立城市韌性。消防局也提醒，民眾從事水域活動時應選擇有救生人員的合法水域，事先確認天候、穿戴裝備，才能遠離風險，平安玩水。