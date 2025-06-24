獨／瑞豐夜市扒手橫行！攤商遭竊6千元　同業憤指：我也被偷過

▲高雄瑞豐夜市出現扒手。（圖／記者張雅雲攝）



記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄瑞豐夜市出現扒手！有攤商日前獨自擺攤，發現錢盒少了一大疊鈔票，至少損失近6000元，攤商調閱監視器，發現疑似錄下竊賊的身影，氣得報警。警方看過畫面後，指認出該名男竊賊是轄區內的慣犯，將查緝到案說明。

受害的瑞豐夜市肉夾饃攤商表示，19日晚間他獨自外出擺攤做生意，竊賊趁他低頭製作餐點時，順走了錢盒裡的鈔票，直到他要找錢給客人時，才發現錢盒裡的辛苦錢不翼而飛，粗估損失5、6000元。

▲扒手趁攤商低頭製作餐點時，趁機摸走6000元。（示意圖，非受害攤商／記者吳世龍攝）



該名攤商表示，幸好他有自行加裝監視器，調閱畫面後，發現一名男子疑似為竊嫌，除了向警方報案外，也通知其他攤商忙碌之餘，還是要注意扒手。另有紅茶攤看過竊賊的畫面後，直呼自己也遇過第三隻手，並指認這位男子疑似也曾偷過他的錢。

轄區左營分局表示，19日晚間9點多，接獲錢姓男子報案，指出在夜市擺攤遭人竊取現金。經了解，該名男性犯嫌於晚間8點多，經過肉夾饃攤位時，徒手竊取攤商放置於錢盒內的多張百元紙鈔，得手後便逃離現場。

派出所員警看過監視器畫面後，指認出竊賊是轄區慣竊，除了依規定受理外，已鎖定慣竊身分，將查緝到案說明。