中古車竟掛「試」車牌！警一查車內藏3毒　66歲阿北這下慘了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化警分局昨(23日)晚間接獲民眾報案稱，彰化市南平街一輛中古車懸掛兩面可疑車牌（試A7XXX），疑似偽造。警方獲報隨即前往攔查，駕駛66歲周姓阿伯坦承車牌是在網路購買，警方在車內搜出安非他命、海洛因及「喪屍菸彈」，當場逮捕，偵訊後依涉偽造文書及毒品罪嫌移送。

▲彰化阿伯懸掛假車牌被抓包，警方一查車內竟藏3種毒品。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

彰化警分局初步調查，案發於昨夜6月23日晚間8時50分，一名眼尖的民眾行經彰化市南平街時，見到一輛中古車卻懸掛著監理站的「試」字號車牌，相當可疑，立即報警逮人。

▲彰化阿伯懸掛（試A7XXX)假車牌被抓包，警方一查車內竟藏3種毒品。

經警方上前盤查，駕駛周姓男子（66歲）嚇得坦承，車牌是從網路購得，並非合法取得。警方進一步檢查車輛，竟在車內搜出安非他命、海洛因，以及近年新興的毒品「喪屍菸彈」，隨即將周男上銬逮捕。

警方指出，周男懸掛的車牌（試A7XXX）為偽造，已違反《刑法》第212條偽造特種文書罪。此外，車內查獲的毒品不僅種類繁多，涉及1、2毒品，以及含有合成卡西酮類成分的「喪屍菸彈」，此類毒品近年因價格低廉、毒性強，常導致使用者出現暴力或自殘行為，危害社會治安甚鉅。

彰化縣警察局強調，偽造車牌不僅影響交通管理，更可能成為犯罪工具，而毒品問題更是警方持續打擊的重點。周男除涉及偽造文書外，更觸犯《毒品危害防制條例》，依法送辦。

▲▼彰化阿伯懸掛（試A7XXX)假車牌被抓包，車內竟藏3種毒品，遭上銬依現行犯逮捕。

▲彰化阿伯懸掛（試A7XXX)假車牌被抓包，警方一查車內竟藏3種毒品。（圖／記者唐詠絮翻攝）