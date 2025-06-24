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神明助攻！彰化開化寺開放8米高觀音像　讓考生「公開抱佛腳」

▲彰化市開化寺首次開放考生登頂樓「抱佛腳」加持。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市開化寺首次開放8米觀音像，考生登頂樓「抱佛腳」加持。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為幫助考生穩定身心、增強信心，彰化市開化寺將於6月28日舉辦別開生面的「臨試抱佛腳」祈福活動。除了傳統的誦經、疏文書寫等儀式外，今年更首度開放寺內8公尺高的觀世音菩薩神像，讓考生登上禮佛堂頂樓合影，象徵「擁抱佛腳」、祈求神明加持。活動僅開放50個名額，每人收費200元，歡迎考生把握機會。

活動將於28日下午2點至3點半舉行，內容豐富多元，包括祈福團拜禮拜觀世音菩薩與文昌帝君，祈求智慧與考運亨通，透過抄寫經文安定心神，培養專注力。考生可在2樓的榜單寫下姓名，象徵「榜上有名」、現場擺放蔥、蒜、包子，取「蔥滿勝蒜、包中在望」的吉祥寓意。最特別的是在考生衣物蓋上開化寺靈印，象徵「神力護體、所向無敵」。

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▲彰化市開化寺首次開放考生登頂樓「抱佛腳」加持。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市開化寺首次開放考生登頂樓「抱佛腳」加持。（圖／彰化市公所提供）

而本次活動最大亮點，是首度開放禮佛堂頂樓，讓考生近距離與8公尺高的觀音像合影，象徵「臨試抱佛腳」，為考試增添神助，期盼「萬試皆順利」。

開化寺寺廟室主任林大猷表示，「觀世音菩薩代表慈悲，文昌帝君則主掌功名，兩者加持能讓考生在應試時更加沉著。」林大猷說，活動不僅傳遞佛教的正念力量，也讓學子們感受到信仰的支持，以更積極的心態迎接挑戰。

此次活動開放對象包括高普考、分科測驗、護理師考試等各類考生，僅限50人，報名費200元可獲贈智慧燈7日、文昌筆、疏文等祈福物品。目前已有約20人報名，名額有限，有興趣的考生可儘早至開化寺櫃台登記，額滿為止。市長林世賢也祝福所有應試者都能「金榜題名、心想事成」。

▲彰化市開化寺首次開放考生登頂樓「抱佛腳」加持。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市開化寺首次開放考生登頂樓「抱佛腳」加持。（圖／彰化市公所提供）

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