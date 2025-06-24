拆員林「黃金帝國」大樓出事了！3水泥塊高空噴出　砸中騎士頭肩

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市地標「黃金帝國大樓」拆除工程傳出隱憂！21日一名騎士行經施工路段時，突遭3塊從天而降的碎石擊中，分別砸中安全帽、左肩及機車後座，所幸佩戴安全帽未釀成傷害。縣議員曹嘉豪接獲通報後，已要求相關單位加強安全措施，並呼籲民眾暫時避開該路段。

▲黃金帝國開拆進行鷹架作業傳出有民眾遭碎石砸中。（圖／記者唐詠絮攝）

位於員林火車站正對面的黃金帝國大樓，樓高14層，過去曾是百貨商場、電影院等複合式商業大樓，921大地震後被列為危樓閒置至今。今年3月展開拆除作業，後方宿舍已拆除，廢棄物及垃圾正清理中，目前正架設外圍鷹架。

曹嘉豪指出，21日有民眾經過遭3塊碎石塊砸中，雖然沒有造成受傷，但已經造成工程隱憂，經縣府建設處表示，初步研判擊中騎士的碎石，應是拆除作業時噴濺所致。已要求承包商立即改善，除加派人員在路口指揮交通外，待周邊鷹架完成架設後，將再加裝防護網確保安全。

曹嘉豪議員指出，該路段平日車流量大，加上拆除工程風險高，已要求縣府工務處嚴格監督施工安全。目前施工單位除在周邊設置警示標誌外，也安排人員在重要路口進行交通疏導。

「雖然騎士僅受到驚嚇並無大礙，但這種意外本可避免。」曹嘉豪強調，將持續追蹤施工單位的改善作為，確保附近居民與用路人安全。他也建議民眾近期若非必要，盡量改道行駛，避開施工危險區域。

▲黃金帝國開拆進行鷹架作業傳出有民眾遭碎石砸中。（圖／記者唐詠絮攝）

▼黃金帝國後方宿舍已拆除完成。（圖／記者唐詠絮攝）