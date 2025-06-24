車已典當仍收罰單！彰化男拒繳竟謊報失竊　金門警攔查揭真相

▲彰化男子將車典當後收到罰單，竟謊稱愛車遭竊，到監理站辦理註銷。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名44歲黃姓男子將愛車典當後仍收到多張罰單，竟異想天開向警方報案車子被偷，到監理站辦理失竊註銷。未料該輛車被當二手車賣掉，遭金門警方攔查揭開真相，檢察總長指示查辦，黃男謊言被拆穿不僅得繳清罰單，還被法院依「使公務員登載不實罪」判處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年。

判決指出，黃男於2020年7月購入一輛自小客車，並在2022年3月將車子典當給彰化花壇一間當鋪。沒想到典當後，他仍陸續收到該車的交通違規罰單。為了解決問題，黃男竟在2023年10月跑到花壇分駐所，向警方謊稱車輛早在2022年3月就失竊，還拿著報案證明到監理站辦理失竊註銷，導致公務員將不實內容登載在公文書上。

▲彰化男子將車典當後收到罰單，竟謊稱愛車遭竊，到監理站辦理註銷。（示意圖／ETtoday資料照）

2024年8月林姓女子駕駛該車時被警方攔查。經追查發現，該車根本從未被竊，而是由林女丈夫合法購入，事件因此曝光，全案經金門縣警察局移送給金門地檢後，由福建金門高分檢，再轉報給最高檢察署檢察總長。再由檢察總長指示，將全案轉交給彰化地檢署偵辦。

黃男到案後坦承犯行，法官審理後依觸犯《刑法》第214條「使公務員登載不實罪」，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年。