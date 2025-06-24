【廣編】看見日本公廁的完美日常　台日專家研討會27日精彩登場

▲「台日廁所趨勢交流研討會」重點議題。報名參加研討會：https://reurl.cc/VYA2bQ，地點：台北市中正區延平南路156號1樓（環境部會議室）。

圖、文／大安森林公園之友基金會提供

公廁是文明的起點，國人到日本體驗被款待的廁所文化，回到台灣，也期待上廁所是「我的完美日常」，但現實仍有段差距。由大安森林公園之友基金會與環境部共同主辦的「台日廁所趨勢交流研討會」27日（周五）在台北登場，將由台、日專家分享最進步且寶貴的公廁改善經驗；現場名額有限，座席先搶先贏！

每一位使用過台灣、日本公廁的民眾，都能感受兩地公廁文化的顯著差異。尤其聲名大噪的電影「我的完美日常」，原本只是要拍攝「The Tokyo Toilet」東京澀谷區街頭的新公廁計畫廣告，一躍成為讓世界看見日本對公廁與公共衛生相當執著的媒介，展現一座城市對彼此相互尊重、造就良好公共生活品質的態度。

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日本的廁所款待文化是如何養成的？大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生將在研討會中公開「有正確的坐式馬桶才有好的廁所文化」及「最少的清潔才是最好的清潔」兩大秘訣，並且蹲式馬桶周邊的細菌竟是坐式馬桶的164倍，公廁必須邁向「蹲改坐」才能升級廁所文化。

蔡建生進一步提倡乾淨宜人的廁所，要靠「有借有還、離開後恢復使用前的乾淨模樣」的作法，絕不可能只靠清潔人員，更需要每一位使用者的自覺與參與。

這次研討會將深度交流國際廁所文化、分享公廁改善經驗，尤其強調乾淨宜人的廁所要從源頭的設計、使用文化及教育宣導做起；除了中央的環境部與縣市政府共同參與政策對話，日本專家在會後，也將參觀性別友善廁所，向台灣取經。