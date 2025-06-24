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感染「1病毒」竟能防肺癌！醫曝3招訓練免疫系統：留下戰鬥記憶

▲感冒,生病。（圖／翻攝PEXELS）

▲醫師張家銘表示，輕微的感染，反而能幫免疫細胞留下「戰鬥記憶」。（圖／翻攝PEXELS）

文／CTWANT

免疫系統也能練起來！基因醫師張家銘透露，免疫系統可透過「訓練型免疫」強化，關鍵在於日常生活的正確刺激。例如攝取β-葡聚糖（如燕麥、香菇）能提升免疫細胞記憶力，適度運動可優化其代謝效率，而輕微感染或壓力反而能幫免疫細胞留下「戰鬥記憶」，「像是流感病毒會讓肺部的巨噬細胞變得更強，未來更能預防肺癌的發展。」

基因醫師張家銘今（24日）在臉書發文稱，經常有人問他：「我想讓免疫力變好，到底該怎麼做？」在他的專業觀點中，提升免疫力不僅僅是早睡或補充保健品那麼簡單，而是需要「有方向、有方法地去訓練它」。這聽起來或許像是實驗室裡的專業操作，但張家銘強調，訓練免疫系統其實是非常生活化的事，就藏在日常飲食與生活習慣中。

張家銘將免疫系統比喻為人體內的軍隊，這支軍隊需要刺激、學習甚至「升級」。他特別提到近年科學界證實的「訓練型免疫」（trained immunity）機制，顛覆了傳統認知。過去醫學界認為只有T細胞、B細胞等適應性免疫細胞具有記憶能力，但現在發現，單核球、巨噬細胞、自然殺手細胞等先天免疫系統成員，也能透過訓練形成類似「戰鬥記憶」的特性——只要給予正確刺激，這些免疫細胞就會變得更加敏銳高效。

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關於具體訓練方法，張醫師提出3招：首先，攝取能幫助免疫細胞「學習」的食物。他特別推薦富含β-葡聚糖（β-glucan）的天然食材，如燕麥、香菇、猴頭菇、靈芝和酵母粉。這些成分經研究證實能影響骨髓造血幹細胞（HSPCs），促使它們分化出更具「智慧」的免疫細胞，甚至具有抗癌潛力。

其次，張家銘強調運動對免疫系統的改造作用。他解釋，規律的中等強度運動不僅是體重管理手段，更能引發免疫細胞的代謝重整，提升其工作效率。

第3招可能令人意外：適度的免疫挑戰其實有益健康。張家銘引用研究指出，像流感病毒感染這類經歷，反而能強化肺部巨噬細胞的防禦能力，甚至降低未來肺癌風險。

不過張家銘也嚴肅提醒「錯誤訓練」的危險性。長期高油高糖飲食會使免疫細胞陷入「過度警戒」狀態，形成慢性發炎體質，這種「學壞」的免疫系統反而可能助長癌細胞生長。他比喻這就像讓士兵長期處於非理性的備戰狀態，最終導致敵我不分的混亂局面。

「身體不是沒能力，而是沒被教對方向 」，張家銘強調，免疫系統的可塑性遠超一般人想像，關鍵在於提供正確的「生活教材」。他總結道：吃對食物、規律運動、優質睡眠與正向思考，這些日常選擇其實都在默默塑造免疫系統的戰力層級，我們給予怎樣的生活訓練，免疫系統就會回報相對應的防禦能力。這種訓練的終極目的，不是為了對抗疾病，而是為了更有品質地活著。

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