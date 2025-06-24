新竹貴婦捧黃金被騙！　地面師一條龍詐騙1700萬

▲黃金示意圖。（示意圖／unsplash）

記者葉國吏／綜合報導

新竹縣竹北市近日傳出一起罕見詐騙案，一名邱姓貴婦遭詐團以假投資為餌，騙她將竹北房產抵押借款2000萬元，又將現金換成6公斤黃金交給車手，貴婦最後邱女最終「房財兩失」、損失超過1700萬元。

根據法院調查，詐團去年六月在網路上散布假投資股票廣告，吸引邱女點擊並加入群組。詐團成員假扮理財規劃師，宣稱投資保證獲利，甚至鼓勵邱女以房屋貸款方式進行投資。詐團的話術成功讓邱女信以為真，進一步落入圈套。

去年九月四日，邱女在竹北市某超商內，透過詐團成員毛姓男子聯繫的代書，將竹北市的房地產抵押借款2000萬元。事後，她還支120萬元介紹費至毛男帳戶。然而，詐團並未就此罷手，隨即以款項金額過大、不宜直接以現金交付為由，要求邱女改以黃金支付。

邱女依照指示，購買市價1622萬元的黃金6.2公斤，並攜帶現金160萬元，在竹北市光明六路口停車場內，將黃金與現金親手交給詐團車手吳姓男子。至此，邱女才驚覺自己遭受重大詐騙。

法官痛批毛男、吳男2人不思正當途徑謀取利益，竟為貪念參與詐欺與洗錢犯罪。依詐欺犯罪危害防制條例判決毛男4年徒刑、吳男3年4月徒刑。