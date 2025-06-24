川普才宣布停火！以色列再發疏散警告　伊朗首都傳劇烈爆炸聲

▲美國總統川普宣布以色列、伊朗停火後，伊朗首都德黑蘭仍傳出爆炸。（圖／翻攝自x）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間23日宣布，以色列與伊朗已達成停火協議，並預告協議將在6小時內開始生效。然而，儘管外交突破傳出，伊朗首都德黑蘭（Tehran）夜間卻仍傳出多起爆炸聲響，戰火陰影並未隨停火聲明即時退去。

根據伊朗官方媒體《伊斯蘭共和國通訊社》報導，當地時間24日凌晨，德黑蘭市區不僅持續傳出爆炸聲，部分地區甚至可感受到劇烈震動，顯示防空系統仍處於運作狀態。

BREAKING: Israeli Strikes Hit Tehran Despite Trump’s Ceasefire Announcement



It has been over 40 minutes since Donald Trump announced that a ceasefire had been reached between Iran and Israel—to begin in 6 hours.



Here’s what has unfolded since the announcement:



➤ The Israeli… pic.twitter.com/YWTsRdEZD3 — Drop Site (@DropSiteNews) June 23, 2025

此外，北部城市拉什特（Rasht）與西北部的烏爾米耶（Urmia）也傳出防空行動正在進行。

以色列國防軍（IDF）則在此敏感時機下，連續對德黑蘭多個區域發布撤離警告。繼稍早對第7區下達撤離令後，IDF又針對第6區與Mehran社區發出類似警示，要求居民儘速撤離，因以軍可能即將在當地展開軍事行動。

伊朗《法斯通訊社》指出，德黑蘭東北部，即第7區所在區域，在撤離命令發布不久後隨即傳出爆炸聲響，外界懷疑為以軍空襲所致。

儘管川普強調，這份停火協議是為中東與世界帶來和平的重要一步，雙方將利用接下來6小時時間完成最後階段的任務，再正式停止敵對行動，但從德黑蘭現場情況來看，距離「戰火平息」仍有一段距離。