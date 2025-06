川普才宣布停火！以色列再發疏散警告　伊朗首都傳劇烈爆炸聲

▲美國總統川普宣布以色列、伊朗停火後,伊朗首都德黑蘭仍傳出爆炸。(圖/翻攝自x)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)於美東時間23日宣布,以色列與伊朗已達成停火協議,並預告協議將在6小時內開始生效。然而,儘管外交突破傳出,伊朗首都德黑蘭(Tehran)夜間卻仍傳出多起爆炸聲響,戰火陰影並未隨停火聲明即時退去。

根據伊朗官方媒體《伊斯蘭共和國通訊社》報導,當地時間24日凌晨,德黑蘭市區不僅持續傳出爆炸聲,部分地區甚至可感受到劇烈震動,顯示防空系統仍處於運作狀態。

BREAKING: Israeli Strikes Hit Tehran Despite Trump’s Ceasefire Announcement



It has been over 40 minutes since Donald Trump announced that a ceasefire had been reached between Iran and Israel—to begin in 6 hours.



Here’s what has unfolded since the announcement:



➤ The Israeli… pic.twitter.com/YWTsRdEZD3