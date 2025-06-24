腸病毒疫情延燒！　南投衛生局籲：媽媽若感染宜暫停哺乳

▲疾管署建議新手媽媽若感染腸病毒，宜對3月以下嬰兒暫停哺乳。（圖／資料照片，南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

近期腸病毒疫情加劇，南投縣衛生局指出，因母乳曾被證實可能含有腸病毒，衛福部疾管署建議嬰兒未滿三個月時，授乳母親若有腸病毒感染之虞，宜停止哺餵母乳，期間可協助新生兒母親維持泌乳，待病癒後再恢復母乳哺育。

衛福部疾管署日前為因應腸病毒疫情，召開「重症病例討論會」和「專家會議」，針對新生兒腸病毒疫情的醫療處置和防治策略研商，結論建議民眾，注意降低母子間親密接觸傳染腸病毒的風險。

疾病管制署於6月20日表示，上週尚無新增腸病毒重症個案，今年新生兒重症個案統計仍維持5例(含4死)，5例均感染伊科病毒11型；所有年齡層的重症個案統計仍維持7例(含5死)，包括6例感染伊科病毒11型、1例感染克沙奇病毒B5型。

縣府衛生局呼籲民眾落實以下新生兒腸病毒流行期防疫措施：

1.如家中有新生兒，儘量謝絕訪客、謝絕親朋好友對新生兒抱抱親親，避免讓孩子出入人潮眾多的公共場所；如家人有症狀，請自我隔離或做好防護，儘量不接觸新生兒；家人工作或外出後返家先更衣洗手，在摟抱、餵食新生兒前，務必以肥皂正確洗手；保持環境清潔，定期清消嬰兒的玩具和生活用品；新生兒出現發燒、活力不佳、進食下降等症狀，應儘速送醫。

2.如本身是或家中有快到預產期的孕婦，若出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師；如家人有症狀，請自我隔離或做好防護，儘量不接觸孕婦；避免出入人潮眾多的公共場所、避免接觸有症狀的人士；勤洗手、戴口罩，保持環境清潔。