騙她回校訓練學弟妹！強行摸胸猥褻　體育狼師判2年終身不得任職

▲某離島一名少女去年返母校協助體育老師訓練田徑隊，卻遭到老師猥褻。（示意圖／取自123RF）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

某離島一名國小體育老師，涉嫌誘騙已畢業的學生返校協助訓練田徑隊，卻趁機對其猥褻行為，案發後，該師坦承犯行並遭學校解雇、終身禁止擔任教職。法院審理後，依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處該師有期徒刑2年，緩刑5年，全案還可上訴。

判決書指出，王姓男子為某國小體育老師，小欣(化名)則是該校畢業、目前就讀國中一年級的學生，2024年6月間，王男透過通訊軟體聯繫小欣，邀請她在暑假期間回母校協助田徑隊訓練，小欣答應後，雙方於7月1日上午一同前往國小操場。

訓練期間，王男假借替其他學生購買早餐為由，邀請小欣陪同外出購買，隨後開車將她載至自己的租屋處，並對年僅13歲的小欣施以猥褻，不顧小欣掙扎反抗，仍以雙手環抱她，撫摸胸部、大腿及肩膀等處。事後小欣將遭遇告訴同學及家人，家屬隨即報警處理。警方調查後，依法將王男移送地檢署起訴。

法院開庭審理時，王男坦承不諱，且依據小欣所繪犯罪現場圖、對話紀錄、監視器畫面、扣押筆錄及被告悔過書等，認定證據充足確鑿。法官認為王男為滿足個人私慾，竟罔顧其與小欣的師生關係。對身心尚未成熟的少女實施猥褻行為，對小欣造成了嚴重的身心靈創傷，因此必須予以嚴懲。

法院也審酌王男坦承犯行、無前科，且健康狀況不佳。此外，案發後該國小性平會已報請主管機關核准，將王男解聘並終身禁止其擔任教職。綜合考量上述因素，依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，判處王男有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。