兩岸若開戰「願代表金門與中共談判」　陳玉珍：就算違法也會去

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳玉珍等人提案修正《離島建設條例》第13條之1、第13條之2，擬開放設立離島國際醫療特區，遭經民連召集人賴中強痛批，這不就是10年前被全民拒絕的《服貿協議》變裝復辟嗎？這些人聯手為中共打造一條龍的服務。陳玉珍今（19日）受訪時回擊，賴中強對離島軍事與醫療體系誤解甚深，卻因政治罷免目的胡亂扣帽；她強調，若金門遇到戰爭威脅，自己寧願違法也會親自與中方談判，確保民眾生命優先。

賴中強日前指出，國民黨團提出的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第29條修法，企圖將禁限制水域管轄權交由海委會，淡化金馬主權，甚至懷疑有中國大陸背景介入操作。他並批評政府大力推動國際醫療，恐將掏空健保。

陳玉珍回嗆，賴中強不懂軍事、不懂醫療。賴中強對離島防衛體系理解錯誤。她強調，金馬外島與中國方向距離過遠，第一線經常由海巡署擔負偵巡與執法任務，海邊由海巡守，不是軍隊，這是現行部署與法律制度之事實，若賴中強不瞭解，就不應徒增社會恐慌。她補充指出，國防部智庫與兵棋推演都顯示，金馬若爆發戰事，需獨立作戰，國軍無法即時支援。

在醫療議題方面，陳玉珍駁斥賴中強，指國際醫療掏空健保之說並不實。她說，境外人士來台接受醫療、醫美、癌症治療等，皆實施全額自費，未得健保給付。她進一步說明，國際醫療已成為重要產業，受到日本、韓國與泰國等國積極發展，台灣應把握機會，提供更多醫療與產業支持，並援引近日MET(Medical Excellence TAIWAN, MET)基金會報告指出多家醫院參與專案，認為發展自費醫療能提升醫師收入與留才意願，也緩解健保壓力。

有關先前公開表示，若金門受到中國攻擊，願意違反兩岸人民關係條例與大陸談判，並承擔後果的說法，陳玉珍說，這是依據金馬獨立作戰的現實前提下，為保護民眾生命的決心所言，「即使因此坐牢，也要站出來談。」

陳玉珍認為，戰爭帶來的將是平民最大傷害，而無論勝敗，逃得了官員，逃不了民眾；她重申作為金門人更有責任捍衛家園，而那份寧可違法也要守護人民的態度，正是她此番發言的原意。