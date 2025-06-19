詐團又進化　人頭配對「復活停業公司」1年洗錢7450萬

▲詐騙集團為了節省成本、規避金融機構查核，開始找人頭復活停業公司，再開新帳戶洗錢。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

詐欺集團騙人手法推陳出新，隱匿不法所得的洗錢手法也不斷進化，檢警發現，負責移轉金流的「水房」為了規避金融機構查核，專挑已經停業的公司下手，尋覓有各領域專業人頭來當新老闆後，申請公司帳戶進行大額轉帳、提領，快速洗錢，台北地檢署19日將16名涉案成員提起公訴，其中2人遭求刑46年，同時另案偵辦幕後首腦陳冠樺。

過去常見詐團誘使被害人把資金轉匯個人帳戶，然後指派車手到ATM提領現金，但在檢警查緝以及政策防堵下，詐團不耐ATM提領限制與人頭消耗速度，轉而開設空殼公司，透過公司帳戶大額轉帳洗錢，但金融機構加強KYC後，新設人頭公司成本變高，專為詐團洗錢的水房業者再次動腦筋躲避查緝。

台北地檢署主任檢察官周芳怡、檢察官吳舜弼指揮警政署與新北市刑大追查1個水房據點時，發現水房負責人陳冠樺指揮同夥王孝發、李安錦等人，一方面尋找因經營等問題，向主管機關登記停業的既有公司，一方面募集各行各業有資金需求的備用人頭。

陳冠樺等人依據人頭的電子、水產等專長，配對到各類型停業公司，向各地方政府辦理變更登記，讓這些人頭成為新的負責人，重新復活公司，再去金融機構開戶、申辦網銀、公司企業憑證，儘管櫃台人員基於職責會詢問開戶資金需求，這些具有專業背景的人頭也能對答如流，取信金融機構。

檢警運用科技偵查及長期跟監蒐證布局，發現有16位民眾在2014年到2015年間，因投資詐騙或假檢警詐騙，匯款7450萬元到這些死而復生的公司帳戶內，再被人頭與車手提領、層層轉隱匿，北檢調查後依組織犯罪、共同詐欺取財、洗錢等罪起訴16名集團成員，其中王孝發、李安錦2人分別遭求刑46年，首謀陳冠樺另案偵辦中。