川普親下令拋「2周內決定」煙霧彈！　轟炸伊朗決策內幕曝

▲ 白宮發布川普及幕僚在戰情室的照片。（圖／翻攝自臉書／The White House）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普19日曾稱將花2周時間決定是否對伊朗採取軍事行動，未料短短2天後的21日便下令美軍轟炸伊朗核設施。美媒披露其決策內幕，其實川普早在幾天前就有意行動，但不滿媒體搶先報導他已決定出手，為誤導伊朗親自指示幕僚，對外宣稱2周內才會做出決定。

CNN援引多名知情人士報導，川普是在19日準備和前顧問班農（Steve Bannon）共進午餐前，下令幕僚公布「2周內決定是否攻擊伊朗」的消息，而班農向來對美國涉入中東持保留態度。不久後白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）走進白宮簡報室，依川普指示對外發聲，令外界認為川普尚未下定決心。

知情人士透露，他不滿媒體報導他已做出最終決定，認為2周時間能夠誤導伊朗，掩蓋其真正意圖。儘管發動攻擊的最終命令是在21日轟炸機已升空待命後發出，但川普身邊人士認為，他早在幾天前便心意已決，除聽取攻擊計畫簡報，每天也親自和國安高層開會、打好幾通電話。

21日的「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer）出動美軍B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈，據信摧毀伊朗境內3座核設施。德黑蘭誓言報復，最高領袖哈米尼稍早則指控以色列「鑄下大錯」，必將受到懲罰，但未直接提及美國。