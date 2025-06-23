取締白牌車！　新市火車站查獲違規營業司機遭重罰10萬

▲台南市交通局與警方聯手查緝白牌車，近期於新市火車站查獲違規車輛當場開罰10萬元。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市政府強力取締「白牌車」非法營業！台南市交通局與警察局聯手出擊，日前在新市火車站查獲自用車違規載客，該車由新化區知義營區出發，明顯涉及營業行為，當場依《公路法》開罰10萬元。交通局表示，將持續針對熱點進行不定期聯合稽查，捍衛合法計程車業者與市民乘車安全。

交通局公共運輸處表示，日前與警方於新市火車站進行聯合稽查，當場查獲一輛自用車涉嫌違規載客，經查為自新化知義營區出發，疑似非法營業，依法對駕駛開罰10萬元，並將吊扣駕照與車輛牌照至少4個月。局長王銘德強調，市府絕不容忍「白牌車」違法攬客，將持續與警方合作，嚴懲違法行為。

交通局指出，近期多起刑案中發現嫌犯搭乘白牌車犯案，白牌車因無業者登記、缺乏管理與保險制度，容易淪為犯罪集團的「移動藏匿點」。公運處掌握警方辦案事證後，也同步對涉案車輛依法開罰，突顯跨機關打擊不法的實效與決心。

公共運輸處處長吳俁之提醒，白牌車雖費用便宜，卻無法提供正規保險保障，一旦出事將難以求償。市府將持續針對違規熱區進行突襲稽查，呼籲民眾拒搭白牌車，若掌握白牌車違規收費事證，請撥打台南市公共運輸處申訴專線（06）2230330，共同打擊非法營運，守護市民安全。