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海鯤號遭「艇體變形」訊息戰攻擊　操作傳播鏈一次看

▲▼資安人士彙整相關帳號操作海鯤號錯假訊息。（圖／社群媒體）

▲資安人士彙整相關帳號操作海鯤號錯假訊息。（圖／社群媒體，下同）

記者陶本和／台北報導

國造潛艦原型艦海鯤號日前首次進行浮航測試，順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試。不過，網路上也出現各種有關海鯤號「艇體變形」的錯假訊息。對此，熟知中共認知操作的資安人士也彙整了本次訊息傳播鏈的來龍去脈。

資安人士表示，6月17日23時20分，微博帳號「@五桶工坊」發表題為「台自制潜艇海鲲号今天上午硬着头皮出海海试，被台网友嘲笑“不会潜水只会浮”」一文，開啟本波操作；在6月18日10時21分，微博帳號「@台灣傻事」發表兩張有浮水印的照片，其中一張是海鯤號的近拍照；10分鐘不到，10時28分，threads帳號「@jason19431002」立即引用這張照片，並發文「台灣海鯤潛艇，潛航5小時後，艇體變形」；X平台知名認知戰帳號「@NikolaTesla2010」也在當日中午使用同樣照片與文字發文。

▲▼資安人士彙整相關帳號操作海鯤號錯假訊息。（圖／社群媒體）

資安人士指出，下午三點半，側翼粉專「Lu編噹時事」以「我聽到心痛的聲音…540億」製作短影音，並被擴散分享1000次；下午五點左右，中共官方媒體「海峽之聲」在臉書發文攻擊，批評「海鯤號」艇體焊接質量不達標，表面出現「瘦馬效應」，材料變形褶皺嚴重。

晚上七點，PTT帳號「@diebunny」發文，引述上午在threads上的照片，並使用同樣關鍵字「海鯤潛航5小時後艦體變形」發文；晚上七點半，微博帳號「@二月如栢」以題為「台岛首艘自制潜艇“海鲲号”海试，却被拍到外壳竟凹凸不平」發表短影音，並透過抖音等社群持續擴散。

該人士指出，這些多數是假帳號或認知戰帳號，例如今年4月，一則宣稱「賴清德兒子在美國移民局宣誓成為美國公民」的圖文訊息被惡意傳播。經查證溯源，發現該圖片最早就是由「@NikolaTesla2010」所發布。該帳號長期就是作為認知戰傳播鏈當中的「節點」，負責將這些假訊息擴散至各類社群平台。

▲▼資安人士彙整相關帳號操作海鯤號錯假訊息。（圖／社群媒體）

資安人士分析PTT帳號「@diebunny」，自2016年開始使用，期間長達8年沒有發文，今年5月開始大量發表疑軍論文章，或是擴散栗正傑吹捧解放軍、質疑國軍的新聞；threads上的「@jason19431002」根本就是中國帳號，過去長時間協力中共官媒、解放軍、側翼，本次文章也在短時間超過1000次分享。

對於上述針對海鯤號「艇體變形」的錯假訊息，台船公司也立即作出澄清，指出「海鯤軍艦」左舷艦艏側船殼凸起處，其實是「被動測距聲納（Passive Ranging SONAR）」，屬於先進整合聲納系統裝備之一部份，因該聲納護罩內，裝置高精度電子聲納元件而凸起，非艇殼變形，絕無所謂「艇體變形」情事。

資安人士表示，本次中共透過官媒、網軍、側翼，在各種台灣民眾使用的社群平台，短時間內製作圖卡、短影音，吸引數十，甚至上百萬人觀看，只為了攻擊海鯤號、攻擊潛艦國造，試圖摧毀國人信心，未來這類攻擊決不會停止，鼓勵國人除了持續精進媒體識讀能力，也能協助親友破解這些惡意的錯假訊息。

▲▼資安人士彙整相關帳號操作海鯤號錯假訊息。（圖／社群媒體）

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