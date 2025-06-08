社群突冒大量「台灣加入聯合國」高觀看影片　背後操作力分析曝

▲社群突冒大量「台灣加入聯合國」高觀看影片，《時局 The Current Situation》網路聲量觀察站分析這波假訊息熱潮的現象，以及潛在風險。（圖／《時局 The Current Situation》）



政治中心／台北報導

近來在YouTube與各大社群平台上，突然出現大量「台灣加入聯合國」、「川普宣布台灣入聯」與「中國代表團憤而離席」等聳動標題的相關影片，但這些消息都沒有獲官方或主流媒體的證實，明顯是造假的訊息。對此，《時局 The Current Situation》網路聲量觀察站分析這波假訊息熱潮的現象，以及潛在風險。

《時局 The Current Situation》盤點5月底至6月初，YouTube 上與「台灣加入聯合國」相關的影片，發現多支影片均以聳動標題吸引點閱。這些影片的共通點，都使用類似語言模式與結構，大量使用「震撼」、「終於」、「放煙火」、「中國氣炸」等情緒性詞彙吸引眼球，儘管內容多為虛構或誤導，卻可短時間獲得數十萬次觀看，顯示其擁有極高的傳播效率與流量操控能力。

舉例來看，包括頻道「甜筒AA」、「台式咖啡」等，其單則影片的觀看數，可達到60萬或17萬人次觀看。但是，同時也可以注意到，相關的影片頻道的「訂閱量」很低，「甜筒AA」僅有9770人次訂閱、台式咖啡稍多有1萬3000訂閱，其他的頻道如「阿森看世界」、「青青來了」或「娛樂娛樂」，訂閱數落在150到1500人左右。

《時局 The Current Situation》分析，這種「低訂閱、高流量」的現象非常不尋常，可能意味著影片透過演算法操作、機器人助推，甚至跨平台導流等方式，進行快速擴散。這些頻道大多沒有穩定的內容生產週期，也缺乏真實觀眾互動的深度，卻能在短時間內創下驚人數據，令人懷疑其背後是否有更複雜的操作手法。

除了聯合國的議題，那麼到底這些頻道平時到底在討論什麼議題？《時局 The Current Situation》彙整發現幾個主題，包括：名人爭議與國籍操作、武統宣傳與中國勢力在台行動、中國身份與台灣國籍問題，以及國際舞台的台灣榮耀。

其中，在名人爭議與國籍操作方面，是以台灣藝人或名人為主角，渲染他們與中國的關係引發法律後果或社會爭議，藉此挑起觀眾的情緒；舉例來說，歐陽娜娜、黃安都是其主要素材。

在武統宣傳與中國勢力在台行動方面，則是聚焦中國記者或民眾在台灣公開宣揚武統或持五星旗，接著被台灣驅逐，塑造「台灣強硬、中國屈服」的對比敘事；而中國身份與台灣國籍問題部分，則是以「擁有中國身份」為代價失去台灣保障作為主軸，製造台灣人反中與後悔轉籍的戲劇性對比。

至於較為特別的是國際舞台的台灣榮耀，這部分的內容則是創造「台灣被世界承認」、「大幅超越中國」的劇情，迎合民族自豪感與反中情緒。

《時局 The Current Situation》指出，「台灣加入聯合國」是假新聞，這點不需爭議，但更值得警惕的，是這類訊息如何在短時間內「爆紅」，背後可能涉及的流量操控與系統性宣傳。

《時局 The Current Situation》提醒，當演算法成為散播虛假訊息的利器，不能只是輕忽地說「假消息不要理他」，而應該更積極去揭露其操作邏輯、背後結構，以及社會風險，資訊戰時代已然到來，而每一次點擊與分享，都可能在無意間成為它的推手，YT還不管嗎？

▼社群突冒大量「台灣加入聯合國」高觀看影片，《時局 The Current Situation》網路聲量觀察站分析這波假訊息熱潮的現象，以及潛在風險。（圖／《時局 The Current Situation》）

