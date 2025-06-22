川普全國演說全文！　警告伊朗：選擇和平或「更猛烈攻擊」

記者張方瑀／綜合報導

美軍空襲伊朗3座核設施後，總統川普於美東時間21日晚間10時（台灣時間22日上午10時）在白宮發表簡短全國演說，再次強調美軍已完全摧毀伊朗核濃縮設施，警告伊朗選擇和平或是迎接更大的悲劇。

▲美國總統川普（Donald Trump）在白宮發表簡短全國演說。後方由左至右分別為副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／達志影像／美聯社）



以下為川普（Donald Trump）全國演說全文：

就在不久前，美國軍方對伊朗政權的三個關鍵核設施福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan），進行了大規模、精準的打擊。

這幾個名字，大家這些年來聽過無數次，它們就是伊朗發展這個可怕破壞性計畫的核心據點。

我們的目標，是徹底摧毀伊朗的核濃縮能力，並終結這個全球最主要的恐怖主義資助國所構成的核子威脅。

今晚，我可以向全世界報告，這場行動是一次壯觀的軍事成功。

伊朗的核濃縮設施，已經被完全摧毀、徹底鏟除。

伊朗這個中東的惡霸，現在必須選擇和平。如果他們不這麼做，未來美軍能輕鬆地給予更猛烈地打擊。

伊朗四十年來不斷喊著『美國去死』、『以色列去死』，他們殺害我們的人，用路邊炸彈炸斷我們士兵的手腳，這些都是他們的慣用手段。

我們失去了超過1000名美國人，中東及世界各地也因為他們的仇恨，死亡人數高達數十萬。其中很多人，是被他們的將軍蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）殺害的。

我很早就決定，我不會讓這種事再發生。

現在，我要讓這一切結束。

我要感謝並恭喜以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。我們通力合作，可能是史上合作得最無間的一次，我們一起大幅削弱了這項對以色列的嚴重威脅。我也要感謝以色列國防軍所做的卓越表現。

最重要的是，我要向今晚駕駛那幾架驚人戰機的美國英雄，還有整個美國軍方，表達我最深的敬意與祝賀，因為他們完成了一場幾十年來全世界都未曾見過的軍事行動。

我真心希望，未來不再需要他們以這樣的方式出動，我真的希望。

我還要特別恭喜參謀首長聯席會議主席凱恩將軍（General Dan Caine），他是位傑出的將領，還有所有參與這次行動的優秀軍事戰略專家。

但我也必須強調，事情不能再這樣下去了。

伊朗的下一步，要嘛選擇和平，要嘛就是迎接更大的悲劇，比過去八天看到的都還要嚴重。

別忘了，還有很多目標等著我們。

今晚的這幾個，是所有目標中最難攻破的，而且很可能也是最具殺傷力的。

但如果伊朗不盡快走上和平之路，我們就會以更快、更準、更強的方式打擊剩下的目標，其中大部分只要幾分鐘就能摧毀。

這世界上沒有任何軍隊能做到我們今晚完成的任務，甚至連接近都做不到。這種等級的軍事行動，世界已經很多很多年沒見過了。

明天早上8點（台灣時間22日晚間8時），凱恩將軍和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將在五角大廈（Pentagon）召開記者會。

最後，我想感謝所有人，尤其是上帝。我想說——我們愛你，上帝；我們也愛我們偉大的軍隊，請保護他們。

願上帝保佑中東，保佑以色列，保佑美國。

非常感謝大家，謝謝。

►川普放話「伊朗不要和平就再炸」 自信喊：以色列現在更安全了

►伊朗官媒放話：美國公民、軍事人員都是攻擊目標

►美出動「碉堡剋星」轟炸伊朗！ 投下6枚鑽地炸彈、30枚巡弋飛彈