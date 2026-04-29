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新北媽去安親班接哥哥　4歲弟開窗找母墜樓亡！夫妻相擁痛哭

▲警消獲報趕抵，將4歲男童緊急送醫，經搶救仍宣告不治，母親製作筆錄時崩潰痛哭。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消獲報趕抵，將4歲男童緊急送醫，經搶救仍宣告不治，母親製作筆錄時崩潰痛哭。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區中正路一處社區昨（28）日晚間發生男童墜樓慘死意外。男童母親因出門到安親班接男童哥哥，返家後悲劇就已發生。製作筆錄時，男童母親感到十分懊悔，並抱著趕來的丈夫痛哭，警方將依過失致死罪偵辦，另針對獨留男童在家，社會局將依違反兒少法裁罰，並要求進行親職教育課程。

據了解，40歲劉姓女子與丈夫結婚後，分別育有8歲、4歲兩個兒子，一家四口就住在新北永和中正路上某社區15樓。劉女丈夫因工作需求，近期才到台中出差，由劉女負責在家照顧2個小孩；昨晚8時許，劉女出門到安親班接8歲的兒子下課，約10多分鐘返家，社區保全連忙通知，4歲的兒子發生墜樓意外。

救護車將男童送醫，經搶救後仍宣告不治；家屬聞訊陸續趕抵，不斷安慰感到懊惱的劉女，原本出差的丈夫也從台中趕回，在警局內與劉女抱頭痛哭。經警方調查，男童疑似為了找媽媽，自行打開氣密窗時，不慎從高處墜落意外，排除有外力介入，警詢後將依過失致死罪偵辦。

新北市社會局表示，本案已接獲通報，社工將進行訪視，了解事件發生經過、過往照顧狀況、照顧負荷及照顧分工，如有獨留狀況將依兒少法裁罰並要求進行親職教育課程。並強調，家長的疏忽，可能會造成孩子意外受傷，提醒及呼籲家長要隨時注意幼兒所處環境的安全，並給予適當的關注，避免危害風險的發生。

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