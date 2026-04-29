「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師滿頭問號：當初同業還拍合照

▲當初「馮語婷」粉絲團上傳自稱的背影照。（圖／翻攝臉書／馮語婷）



記者葉國吏／綜合報導

曾被封為「新一代女戰神」的網友馮語婷，真實身分一直被外界好奇，她還曾被知名律師認證是如「洋娃娃精緻」。不過如今被法院認證根本是位男子假扮，對此臉書粉專「巴毛律師混酥團﻿」發文表示馮語婷實際上是個大叔，當初還有律師跟馮語婷合照「到底是？？」

▲鳳梨、「馮語婷」、罔腰3人打官司，結果出爐。（圖／取自三人臉書）

回顧這起案件，的馮語婷因在2023年指控鳳梨（吳泓逸）害女子墮胎，並曬出鳳梨和一名陳姓女直播主的私訊，被鳳梨一狀告上法院並爆料「馮語婷是男的」。經檢方調查，發現該私訊來源為鳳梨的前女友罔腰擅自翻拍，並由高姓男子以「馮語婷」帳號發言恐嚇控訴，隨即依法將兩人起訴。全案經嘉義地院審理，罔腰被依犯無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元；高男則拿出30萬和鳳梨和解，法官依高男犯散布文字誹謗罪、恐嚇危害安全罪，應執行拘役50日，緩刑2年。

判決引起網友討論，「巴毛律師混酥團﻿」也在臉書發文討論此事，表示「法院認證馮語婷就是個假帳號，實際上根本是個大叔，當初某律師還自告奮勇要幫網友確認身分，說真的有馮語婷這個人還拍合照，最近還跟這個假帳號熱烈，到底是？？？」