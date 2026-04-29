女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日清晨休假騎車外出時，遭後方20歲戴姓女騎士追撞，隨後人車倒地遭遊覽車輾過，當場死亡，而肇事的戴女事發過後顧著彎腰查看車損，未上前查看女警狀況，引發網友撻伐。女警男友今受訪時透露，事發當時女友是從他住處離開，要回家幫姊姊帶小孩，沒想到途中卻遭遇死劫。

▲台南女警遭輾斃，男友悲曝出門原因「要回家幫姊姊顧小孩」。（圖／台南女警男友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

28歲女警遭追撞輾斃 肇事女大生卻彎腰查看車損

回顧整起事發經過，鄭姓女警28日清晨6時59分行經安南區安和路二段時，遭後方疑似沒注意車前狀況的20歲戴姓女騎士從後方追撞，隨後遭遊覽車輾過，鄭女因粉碎性顱腦創傷，不幸當場死亡，至於詳細肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

而戴姓女騎士被附近監視器畫面給拍下，她肇事過後將車輛停放路邊，脫下安全帽後，與後方另一名騎士談話，隨後轉身回到自己機車旁，見遊覽車司機靠近，她還朝對方比手畫腳，貌似正在爭論，隨後彎腰查看自己的機車車損，此舉曝光後，引發外界撻伐，疑似戴女的社群平台則是火速關版，躲避戰火。

女警男友發聲「女友沒有錯！」

鄭姓女警的男友29日表示，第一晚閉上眼都是女友被撞彈飛的畫面，以他警職的身份來看事發畫面「我女友她沒有任何一點問題，她沒有任何一點做錯」，回憶當天早上女友還在跟他分享新做的指甲，因為兩人下週就要一起去日本玩，但現在「沒了，都沒了...」。

女警男友悲曝女友很顧家 當時要回家幫姊姊顧小孩

男友受訪時透露，女友是一個非常顧家的女孩子，平時不會沒事往外跑，事發前一晚，女友在他家過夜，早上是要返家幫忙照顧姊姊的小孩，並非要去朋友家，目前鄭母難忍喪女之痛，情緒起伏很大，鄭父情緒則相對穩定，一家人沉浸在悲傷之中。

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供）