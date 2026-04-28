　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父改挺廢死：留他在人間痛苦

記者黃哲民／台北報導

前雲云科技董事長曾志新被控刺9刀殺害公司技術長梁男，涉犯殺人罪嫌仍在押，台北地院選任國民法官參審，今（28日）最後辯論，曾男狂哭道歉9分鐘，不忘喊話「我不是霸凌員工的老闆」、懇求法官「給我改過自新機會」，辯方建請判刑10年，檢方求處無期徒刑，合議庭訂於後天（30日）下午2點30分宣判。

▲▼前雲云科技董事長曾志新涉殺害公司技術長梁男，至今在押，台北地院選任國民法官參審，今（28日）辯論終結，檢方求處無期徒刑，辯護律師團建請判刑10年。（圖／記者黃哲民攝）

▲曾志新（左2）承認殺害公司技術長梁男，今（28日）出庭辯論終結求自新機會，檢方求處無期徒刑，辯護律師團建請判刑10年。（圖／記者黃哲民攝）

曾男表明要到庭聆判，還押時被問到是否真心認錯、是否仍怪罪梁男，他維持僵硬笑容沒回應。梁男遺孀婉拒受訪，她先前庭訊請求判處梁男最重刑責，梁父說別判死刑，否則「幫助曾男任性了結，太不公平！」梁父說為此放棄反廢死，要讓曾男留在人間痛苦、「天理昭彰」，梁妻委任律師以告訴代理人身分，請求判死。

▲▼新創公司雲云科技董事長曾志新涉殺害公司梁姓技術長，至今在押，26日到台北地院出庭求調解，梁男遺孀淡漠回應「我不知怎麼回答要不要原諒的問題」，梁家委任律師黃沛聲代為表示，梁家不能接受也不能原諒曾男犯行，仍願配合法官排定調解。（圖／記者黃哲民攝）

▲梁男遺孀（右2）出庭表示不原諒曾志新，請求法官判處曾男最重刑責。（資料照／記者黃哲民攝）

今為本案第5天審理，曾志新在被告最後陳述時間，講沒幾句就開始哭，聲稱要好好懺悔，自己「罪無可赦、罪該萬死」、「我錯了！很抱歉！」他也對公司員工、投資人說「對不起！讓你們失望！」、「我變成殺人犯」、「辜負你們期待」，他做了錯誤示範，「我學習做一個好老闆，但不夠格」。

他不忘喊話「我不是霸凌員工的老闆」，要昔日員工「可以恨我、嫌棄我」，但別波及無辜同事、「放下吧！勇敢邁步向前，還有美好未來，不用擔心我！」

曾男哭著說對不起母親「讓妳有個殺人犯的孩子」，他會有很長一段時間不能陪在身旁、「妳要保重自己，我會好好表現，爭取假釋早日回來，做個孝順孩子」。他愧疚讓妻子「有個殺人犯老公」，妻子案發至今矛盾、徬徨與不知所措，仍替他背債處理爛帳，並照顧他父母，「真的很對不起！謝謝妳！」

▲▼前雲云科技董事長曾志新涉殺害公司技術長梁男，至今在押，台北地院選任國民法官參審，今（28日）辯論終結，檢方求處無期徒刑，辯護律師團建請判刑10年。（圖／記者黃哲民攝）

▲曾志新（右）出庭哭著一連串道歉，懇求法官給他改過自新機會。（圖／記者黃哲民攝）

曾男懇求法官「給我改過自新機會，修復我造成的傷害」。辯護律師團做AI示意圖，說曾志新創業推出寶寶攝影機在多國熱銷，曾獲百大MVP經理人、受總統接見表揚，但背負公司、員工與社會責任多重壓力，又飽受外界抹黑與內心疾病之苦，「一般人在巨大壓力下，前額葉會受抑制，影響認知與克制衝突能力」。

辯方說殺人是不對的，但反覆強調曾男確因「壓力瞬間崩潰」而犯案，絕非惡意冷血預謀、「不是辯解，而是請求理解」、「不能僅憑憤怒一瞬間，就否定一個人過去幾十年的善良」。

辯方指曾男始終認罪願彌補，雖抄《心經》給信仰基督教的梁男不妥，還寫錯梁男名字，更印證曾男「不完美但真實」，反觀檢方指控曾男買刀就是預謀殺人，卻淡化梁男寫匿名文章批評公司只是抱怨，還把曾男正常職場管理說成霸凌，顯然失真。

▲▼前雲云科技技術長梁男（梁子凌）遭董事長曾志新持刀殺害，親友為梁男製作追思胸針，刻上梁男的綽號「Bird」。（圖／記者黃哲民攝）

▲前雲云科技技術長梁男（梁子凌）遭董事長曾志新持刀殺害，親友為梁男製作飛鳥造型追思胸針，以梁男的綽號「Bird」，刻上「Freedom, like a bird」。（圖／記者黃哲民攝）

辯方認為梁男寫匿名網文也是霸凌，「每個人的角色都值得深思」，更明指梁男離職面談的言行，是促使曾男壓力破表原因之一，曾男已把名下雲云股票都賠給求償2700多萬元的梁家，人命不能以金錢衡量，但這些股票市價曾達1.5億元、目前仍值3900多萬元。梁男遺孀昨證稱，達成和解條件包括曾男交出名下全部1291萬餘股雲云股票，案發後財報顯示每股淨值一度僅約0.2元。

辯方說曾男只留下愧疚跟悔悟，妻子不離不棄支持，曾男仍有復歸社會可能性，受心理輔導後，再犯風險低，不必重罰、不必長期隔離，建請判處法定最低的10年徒刑，「不要熄滅最後一點微光，而是讓人重新看見希望」。

檢方指曾男說很多引發他殺人動機的事件，每件都沒求證，曾男沒設法避免殺戮，反而放大自己的不滿與仇恨，全歸咎梁男，將對方每句話、表情跟動作，都解讀成羞辱，然後人前道謝、背後捅刀，沒真誠面對自己錯誤，卻把案發時的自殘說得很清楚。

檢方說梁男毫無防備，難以理解竟在公司裡被結束生命，沒機會像曾男寫好遺書，也來不及和家人道別，曾男買刀當下就預謀殺人，捅人當下就決心殺人，「每個殺人犯都有殺人的理由，難道有理由就一定可從輕量刑？」

檢方表示，曾男標榜公司文化為open mind，他卻在名為「open mind」的會議室，持刀背刺梁男倒地繼續捅，還用力過猛弄斷梁男肋骨，手段殘忍，造成家屬悲痛、員工心理創傷、公司幾乎倒閉，所生損害極大，他抄寫經文、寫道歉信，「只想表現自己有懺悔的樣子」，仍三句不離梁男抹黑他、羞辱他。

檢方指曾男智商高達PR99，身分地位比一般人有更多選擇，自尊心不是殺人理由，辯方說別熄滅曾男的微光，但忽略梁家早已陷入黑暗，曾男一廂情願怪罪梁男，要的不是真相、而是發洩的對象，建請在勞動節前夕，判處曾男無期徒刑，宣示嚴懲職場霸凌，因為「職場不是戰場，更非私人刑場」。

本案發生於去年（2025年）3月7日下午4點多，曾男在公司會議室，與理念不合、當天辦離職的梁男面談，涉持預藏尖刀偷襲梁男後頸等處，梁男身中9刀不治，曾男吞刀自殘獲救，出院到案被羈押至今，去年6月被起訴涉犯殺人罪嫌，北院選任國民法官參審，上周二（21日）起密集審理，訂於後天（30日）下午2點30分宣判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿王判決書確定公開「網求關鍵字」　范姜律師親解答
陳偉霆首認何穗是老婆！　曝妻生產不太順利
他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！　營養師曝3大助攻關鍵
德總理罕見砲轟！「整個美國被伊朗羞辱」　批川普沒退場策略

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

別被「帝雉富翁」騙了淪「肥羊」　林保署澄清：遊客中心才有賣

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父改挺廢死：留他在人間痛苦

快訊／曾行賄扁嫂幫洗錢又涉內線交易　力麗總裁與長子遭移送

監獄裡的母親節！雲林二監開放懇親　親情團聚催淚

台南前研考會前主委涉貪判決出爐　「詐領公款26罪」緩刑5年

李鴻淵奪4命低聲求輕判！復歸報告對己有利...直向醫師說謝謝

日本沖繩、石垣消防赴台中交流　跨國界討論救災經驗超寶貴

刻意偽裝精神病態！康建4死血案傳鑑定人說明　審判長還提到「神」

快訊／台積內鬼案工程師發聲明　坦言「遭遇2大壓力」才鑄下大錯

假試戴真搶奪！宜蘭男搶5萬元金戒指逃逸　警30分鐘內逮人

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

別被「帝雉富翁」騙了淪「肥羊」　林保署澄清：遊客中心才有賣

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父改挺廢死：留他在人間痛苦

快訊／曾行賄扁嫂幫洗錢又涉內線交易　力麗總裁與長子遭移送

監獄裡的母親節！雲林二監開放懇親　親情團聚催淚

台南前研考會前主委涉貪判決出爐　「詐領公款26罪」緩刑5年

李鴻淵奪4命低聲求輕判！復歸報告對己有利...直向醫師說謝謝

日本沖繩、石垣消防赴台中交流　跨國界討論救災經驗超寶貴

刻意偽裝精神病態！康建4死血案傳鑑定人說明　審判長還提到「神」

快訊／台積內鬼案工程師發聲明　坦言「遭遇2大壓力」才鑄下大錯

假試戴真搶奪！宜蘭男搶5萬元金戒指逃逸　警30分鐘內逮人

顧立雄今赴陸軍北測中心　視導「新式基地訓練」、TAK手機系統

粿王判決書確定公開「網急求搜尋關鍵字」　范姜彥豐律師親解答

優霸盃中華女團分組爭龍頭！邱品蒨惜敗、謝沛珊／洪恩慈扳平戰局

3生肖「上上籤」財運噴發！　屬鼠、馬、猴避免衝動

別被「帝雉富翁」騙了淪「肥羊」　林保署澄清：遊客中心才有賣

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父改挺廢死：留他在人間痛苦

張政禹關鍵三壘安！味全5比3要回領先

台人體內塑化劑濃度超標！醫師曝「比歐美高7倍」：答案寫在生活中

台男平均長度曝！　醫揭「恥骨推量法」最準：每胖10kg視覺短1cm

快訊／曾行賄扁嫂幫洗錢又涉內線交易　力麗總裁與長子遭移送

王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」

社會熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

王子、粿粿求不公開判決　范姜反對結局將揭

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

台南28歲女警遭輾斃！檢警相驗　男友無助蹲地

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

「馮語婷」真實身分曝！控鳳梨射後不理獲緩刑

即／台南遊覽車碰撞機車！　28歲女騎士當場慘死

剛滿交往3週年…28歲女警遭輾斃！曾發合照甜謝男友

獨／小學生亮刀喊：呼你死　撂中鋼父當靠山

更多熱門

相關新聞

刻意偽裝精神病態　康建4死血案傳鑑定人說明

刻意偽裝精神病態　康建4死血案傳鑑定人說明

南投縣男子李鴻淵2022年犯下康建生技公司血案釀4死1傷慘劇，二審遭判3個死刑、1個無期徒刑，無期徒刑部分確定，死刑部分由最高院發回更審。台中高分院更一審今天（20日）開庭，針對精神鑑定報告作補強調查，傳喚草屯療養院精神鑑定人出庭說明，指出數據顯示李保護因子分數較高（對李有利），但不能排除李可能是刻意在測驗中刻意偽裝，不過鑑定單位只是協助法院做出裁量，最終裁決結果仍由法院定奪。

歌手邱軍酒駕撞死運將肇逃　死者妻哽咽拒和解

歌手邱軍酒駕撞死運將肇逃　死者妻哽咽拒和解

北韓藉疫情掩護「大舉處決」！血腥真相曝

北韓藉疫情掩護「大舉處決」！血腥真相曝

陸性侵犯執行死刑 出獄後惡性不改尋仇再奪一命被重判

陸性侵犯執行死刑 出獄後惡性不改尋仇再奪一命被重判

砍殺毒友23刀奪命　判12年半定讞

砍殺毒友23刀奪命　判12年半定讞

關鍵字：

殺人職場霸凌死刑國民法官遺孀辯論終結

讀者迴響

熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

她罹大腸癌沒血便沒變瘦　醫揭「唯一症狀」

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

國民黨老將宣布脫黨參選

亞洲首富千金招待蕾哈娜

快訊／阿Sa結婚了！　閃嫁小10歲教練男友

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

王子、粿粿求不公開判決　范姜反對結局將揭

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

台南28歲女警遭輾斃！檢警相驗　男友無助蹲地

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面