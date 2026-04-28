兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父改挺廢死：留他在人間痛苦

記者黃哲民／台北報導

前雲云科技董事長曾志新被控刺9刀殺害公司技術長梁男，涉犯殺人罪嫌仍在押，台北地院選任國民法官參審，今（28日）最後辯論，曾男狂哭道歉9分鐘，不忘喊話「我不是霸凌員工的老闆」、懇求法官「給我改過自新機會」，辯方建請判刑10年，檢方求處無期徒刑，合議庭訂於後天（30日）下午2點30分宣判。

▲曾志新（左2）承認殺害公司技術長梁男，今（28日）出庭辯論終結求自新機會，檢方求處無期徒刑，辯護律師團建請判刑10年。（圖／記者黃哲民攝）

曾男表明要到庭聆判，還押時被問到是否真心認錯、是否仍怪罪梁男，他維持僵硬笑容沒回應。梁男遺孀婉拒受訪，她先前庭訊請求判處梁男最重刑責，梁父說別判死刑，否則「幫助曾男任性了結，太不公平！」梁父說為此放棄反廢死，要讓曾男留在人間痛苦、「天理昭彰」，梁妻委任律師以告訴代理人身分，請求判死。

▲梁男遺孀（右2）出庭表示不原諒曾志新，請求法官判處曾男最重刑責。（資料照／記者黃哲民攝）

今為本案第5天審理，曾志新在被告最後陳述時間，講沒幾句就開始哭，聲稱要好好懺悔，自己「罪無可赦、罪該萬死」、「我錯了！很抱歉！」他也對公司員工、投資人說「對不起！讓你們失望！」、「我變成殺人犯」、「辜負你們期待」，他做了錯誤示範，「我學習做一個好老闆，但不夠格」。

他不忘喊話「我不是霸凌員工的老闆」，要昔日員工「可以恨我、嫌棄我」，但別波及無辜同事、「放下吧！勇敢邁步向前，還有美好未來，不用擔心我！」

曾男哭著說對不起母親「讓妳有個殺人犯的孩子」，他會有很長一段時間不能陪在身旁、「妳要保重自己，我會好好表現，爭取假釋早日回來，做個孝順孩子」。他愧疚讓妻子「有個殺人犯老公」，妻子案發至今矛盾、徬徨與不知所措，仍替他背債處理爛帳，並照顧他父母，「真的很對不起！謝謝妳！」

▲曾志新（右）出庭哭著一連串道歉，懇求法官給他改過自新機會。（圖／記者黃哲民攝）

曾男懇求法官「給我改過自新機會，修復我造成的傷害」。辯護律師團做AI示意圖，說曾志新創業推出寶寶攝影機在多國熱銷，曾獲百大MVP經理人、受總統接見表揚，但背負公司、員工與社會責任多重壓力，又飽受外界抹黑與內心疾病之苦，「一般人在巨大壓力下，前額葉會受抑制，影響認知與克制衝突能力」。

辯方說殺人是不對的，但反覆強調曾男確因「壓力瞬間崩潰」而犯案，絕非惡意冷血預謀、「不是辯解，而是請求理解」、「不能僅憑憤怒一瞬間，就否定一個人過去幾十年的善良」。

辯方指曾男始終認罪願彌補，雖抄《心經》給信仰基督教的梁男不妥，還寫錯梁男名字，更印證曾男「不完美但真實」，反觀檢方指控曾男買刀就是預謀殺人，卻淡化梁男寫匿名文章批評公司只是抱怨，還把曾男正常職場管理說成霸凌，顯然失真。

▲前雲云科技技術長梁男（梁子凌）遭董事長曾志新持刀殺害，親友為梁男製作飛鳥造型追思胸針，以梁男的綽號「Bird」，刻上「Freedom, like a bird」。（圖／記者黃哲民攝）

辯方認為梁男寫匿名網文也是霸凌，「每個人的角色都值得深思」，更明指梁男離職面談的言行，是促使曾男壓力破表原因之一，曾男已把名下雲云股票都賠給求償2700多萬元的梁家，人命不能以金錢衡量，但這些股票市價曾達1.5億元、目前仍值3900多萬元。梁男遺孀昨證稱，達成和解條件包括曾男交出名下全部1291萬餘股雲云股票，案發後財報顯示每股淨值一度僅約0.2元。

辯方說曾男只留下愧疚跟悔悟，妻子不離不棄支持，曾男仍有復歸社會可能性，受心理輔導後，再犯風險低，不必重罰、不必長期隔離，建請判處法定最低的10年徒刑，「不要熄滅最後一點微光，而是讓人重新看見希望」。

檢方指曾男說很多引發他殺人動機的事件，每件都沒求證，曾男沒設法避免殺戮，反而放大自己的不滿與仇恨，全歸咎梁男，將對方每句話、表情跟動作，都解讀成羞辱，然後人前道謝、背後捅刀，沒真誠面對自己錯誤，卻把案發時的自殘說得很清楚。

檢方說梁男毫無防備，難以理解竟在公司裡被結束生命，沒機會像曾男寫好遺書，也來不及和家人道別，曾男買刀當下就預謀殺人，捅人當下就決心殺人，「每個殺人犯都有殺人的理由，難道有理由就一定可從輕量刑？」

檢方表示，曾男標榜公司文化為open mind，他卻在名為「open mind」的會議室，持刀背刺梁男倒地繼續捅，還用力過猛弄斷梁男肋骨，手段殘忍，造成家屬悲痛、員工心理創傷、公司幾乎倒閉，所生損害極大，他抄寫經文、寫道歉信，「只想表現自己有懺悔的樣子」，仍三句不離梁男抹黑他、羞辱他。

檢方指曾男智商高達PR99，身分地位比一般人有更多選擇，自尊心不是殺人理由，辯方說別熄滅曾男的微光，但忽略梁家早已陷入黑暗，曾男一廂情願怪罪梁男，要的不是真相、而是發洩的對象，建請在勞動節前夕，判處曾男無期徒刑，宣示嚴懲職場霸凌，因為「職場不是戰場，更非私人刑場」。

本案發生於去年（2025年）3月7日下午4點多，曾男在公司會議室，與理念不合、當天辦離職的梁男面談，涉持預藏尖刀偷襲梁男後頸等處，梁男身中9刀不治，曾男吞刀自殘獲救，出院到案被羈押至今，去年6月被起訴涉犯殺人罪嫌，北院選任國民法官參審，上周二（21日）起密集審理，訂於後天（30日）下午2點30分宣判。